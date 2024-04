38 przestępstw i 450 wykroczeń w czasie wyborów samorządowych 2024 RDC 07.04.2024 22:22 Od początku działań w ramach zabezpieczenia policyjnego w związku z wyborami samorządowymi do godz. 18.00 policja odnotowała łącznie 38 przestępstw oraz 450 wykroczeń - poinformowała rzeczniczka prasowa KGP mł. insp. Katarzyna Nowak. Dodała, że zatrzymano do tej pory sześć osób.

Wybory samorządowe 2024 (autor: RDC)

38 przestępstw oraz 450 wykroczeń odnotowanych w związku z wyborami. Wśród trzydziestu ośmiu przestępstw, odnotowanych do godz. 18.00, dwadzieścia sześć łamało przepisy Kodeksu karnego, zaś pozostałych dwanaście przepisy Kodeksu wyborczego. Należały do nich: kradzież (art. 278 Kodeksu karnego), łapownictwo wyborcze (art. 250a par. 2 Kodeksu karnego) oraz posiadanie karty do głosowania poza lokalem wyborczym (art. 497a Kodeksu wyborczego).

Dodatkowo, policja odnotowała 450 wykroczeń, w tym 165 z Kodeksu wykroczeń i 285 z Kodeksu wyborczego - przekazała mł. insp. Nowak. Od początku działań do zabezpieczenia zaangażowano ponad 41 tys. funkcjonariuszy.

