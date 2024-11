Kto za Trzaskowskim, a kto za Sikorskim? „Bez ogródek” o prawyborach w KO Marta Hernik 17.11.2024 13:01 Kto w Koalicji Obywatelskiej jest za Rafałem Trzaskowskim, a kto za Radosławem Sikorskim? To okaże się za kilka dni — 22 listopada odbędą prawybory prezydenckie, a dzień później poznamy zwycięzcę. Jednak już dziś można zobaczyć wyniki ankiety przeprowadzonej przez premiera Donalda Tuska na portalu X oraz na Instagramie. Kto powinien wygrać w tym starciu? O to pytała swoich gości Agnieszka Gozdyra w audycji „Bez ogródek”.

Premier i lider PO Donald Tusk ogłosił w sobotę w mediach społecznościowych prawyborczą ankietę dotyczącą tego, kto powinien zostać kandydatem KO w wyborach prezydenckich - Sikorski czy Trzaskowski.

Ankieta zakończyła się po 24 godzinach. Na platformie X w ankiecie udział wzięło 141 tys. 855 internautów; na Sikorskiego zagłosowało 64,7 proc. osób., a na Trzaskowskiego 35,3 proc.

Z kolei na Instagramie głosowało 27,6 tysięcy osób. Na Sikorskiego zagłosowało 35 proc. z nich, a na Trzaskowskiego 65 proc.

„Fascynujące! Na X i na Instagramie, przy rekordowej frekwencji, identyczne proporcje, ale różni zwycięzcy. Sonda powiedziała nam więcej o naturze obu platform i ich użytkownikach niż o szansach kandydatów. Ale to dopiero rozgrzewka. A już jutro wielki sondaż wśród ogółu wyborców” — napisał premier Tusk na platformie X, komentując wyniki sondy.

W poniedziałek wyniki wielkiego sondażu, w piątek prawybory, a w sobotę ogłoszenie wyników! Ciekawe, jak Wy byście zagłosowali? Kolejność alfabetyczna. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 16, 2024

Kto powinien zostać kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich? O tym rozmawiali goście Agnieszki Gozdyry w audycji „Bez ogródek”.

Jolanta Niezgodzka z Koalicji Obywatelskiej mówiła na antenie Polskiego Radia RDC, że zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego. Jak dodała „obaj kandydaci są świetni i doświadczeni”.

— Ale bez względu na to, który z tych kandydatów wygra, to jestem przekonana, że będzie to przyszły prezydent naszego kraju. Każdy ma swoją wolną wolę i każdy będzie głosował zgodnie ze swoimi przekonaniami — mówiła Niezgodzka.

Paulina Piechna Więckiewicz z Nowej Lewicy stwierdziła, że nie przeceniałaby ankiety na portalu X. Jej zdaniem, to nie jest wskazanie któregoś z kandydatów.

— Myślę, że chodzi o podgrzanie atmosfery i wykorzystanie tych prawyborów do tego, żeby w ogóle kandydatów Platformy Obywatelskiej zaprezentować. Kwestia jest taka, że ja pamiętam, co się działo z sondażami przy kandydaturze Bronisława Komorowskiego. Na koniec dnia będzie się liczyło to, w jaki sposób ktoś tę kampanię poprowadzi i czy po prostu, zwyczajnie mówiąc wprost, da radę — przypominała.

Sławomir Ćwik z Polski 2050 przekonywał, że tak naprawdę najważniejsze jest to, co wydarzy się w drugiej turze.

— Czy kandydat potrafi zmobilizować do udziału w wyborach i przekonać do swojej kandydatury wyborców także innych partii. I w tym zakresie Szymon Hołownia daje dużo większe szanse aniżeli i Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski. Dlatego, że wyborcom skłaniającym się generalnie w kierunku prawicy, będzie bardzo trudno zagłosować za kandydaturą kojarzoną z Platformy Obywatelską. Jest bardzo duży negatywny elektorat — mówił Ćwik.

Dobromir Sośnierz z Konfederacji stwierdził, że jeśli chodzi o kandydatów Koalicji Obywatelskiej, to ewentualne większe szanse w drugiej turze miałby Radosław Sikorski.

— Ze względu na to, że Trzaskowski, to jest taki jak przypadek Morawieckiego w PiS-ie, że on będzie bardziej lubiany we własnym elektoracie, ale już poza własnym elektoratem będzie mu trudniej przyciągnąć jakiś kolejny. Jeśli celem jest wygranie tych wyborów, to ja bym doradzał Sikorskiego, bo myślę, że ma większe szanse — dodał Sośnierz.

Wczoraj w czasie spotkania w Rokietnicy w Wielkopolsce Sikorski zapowiadał, że nadchodząca kampania wyborcza to będzie „rzeźnia”.

Piotr Kaleta z Prawa i Sprawiedliwości zaznaczył, że Sikorski ma rację.

— Ale to będzie szło chyba w kierunku tej rzeźni intelektualnej, co kandydat Prawa i Sprawiedliwości zrobi z każdym kandydatem, który zostanie wyłoniony z Koalicji Obywatelskiej — powiedział.

Dzisiaj obaj kandydaci KO będą znowu spotykać się z wyborcami. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski będzie o godzinie 14:00 w Domu Kultury w Katowicach Bogucicach-Zawodziu. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski już jest w Przysieku koło Torunia, a o 18:30 będzie w Pruszkowie koło Warszawy.

Prawybory w KO

22 listopada w Koalicji Obywatelskiej odbędą się prawybory, które mają wyłonić kandydata KO na przyszłoroczne wybory prezydenckie.

Działacze będą wybierać pomiędzy prezydentem Warszawy, wiceszefem PO Rafałem Trzaskowskim, a szefem MSZ Radosławem Sikorskim.

Wyniki będą podane następnego dnia. Wyłoniony w głosowaniu kandydat KO na prezydenta ma 7 grudnia na Śląsku zaprezentować swój program.

Wybory prezydenckie odbędą się na wiosnę przyszłego roku. Andrzej Duda kończy drugą i ostatnią kadencję w sierpniu 2025 r.

