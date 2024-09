Rusza program szczepień przeciw HPV w szkołach. MZ i MEN podały szczegóły RDC 04.09.2024 11:47 Ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka poinformowała, że rusza wspólny program MZ i MEN szczepień w szkołach przeciw wirusowi HPV. Szczepionka może uchronić przed zachorowaniem na nowotwory m.in. szyjki macicy, gardła i głowy. Szczepienie przeciwko wirusowi HPV oferowane uczniom szkół podstawowych jest dobrowolne — rodzic może wyrazić zgodę na zaszczepienie dziecka lub tego nie zrobić.

Rusza program szczepień przeciw HPV w szkołach (autor: Ministerstwo Zdrowia/X)

Ministra edukacji wzięła w środę udział w konferencji prasowej w sprawie nowego programu szczepień przeciw HPV. Poinformowała, że dzięki programowi Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej szczepienia przeciw wirusowi HPV będą odbywały się w szkołach.

— Rak zabija – rak szyjki macicy, rak głowy, rak gardła, różne inne nowotwory wywoływane tym wirusem. To jest jedyny nowotwór, na który jest szczepionka — podkreśliła.

Zaznaczyła, że za zgodą rodziców szczepienie może odbyć się w szkole.

— Rodzice nie będą musieli tracić czasu, żeby pójść do POZ, żeby tam zaszczepić dziecko — mówiła. Dodała, że szczepienia przeprowadzą specjaliści. Poprzedzone będą akcją edukacyjną.

Szczepienia na HPV

Do 1 września dostęp do dwóch rodzajów szczepionek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV): dwuwalentnej i dziewięciowalentnej w ramach powszechnego i dobrowolnego programu miały dziewczęta i chłopcy w wieku 9-14 lat.

Ministerstwo Zdrowia chce zwiększyć liczbę szczepień na HPV. Od 1 września program szczepień przeciwko HPV obejmuje dodatkowo dzieci w wieku 9 i 10 lat.

Szczepionka dwuwalentna działa przeciw dwóm typom wirusa HPV: 16 i 18. Zapobiega wystąpieniu zmian przednowotworowych narządów płciowych i odbytu oraz związanym z onkogennymi typami HPV rakowi szyjki macicy i odbytu.

Szczepionka dziewięciowalentna Gardasil działa przeciw dziewięciu patogenom wirusa brodawczaka ludzkiego, a mianowicie: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58. Chroni przed zmianami przednowotworowymi narządów płciowych i odbytu, rakiem szyjki macicy, rakiem odbytu i dodatkowo przed wystąpieniem brodawek narządów płciowych (kłykcin kończystych) związanych przyczynowo z zakażeniem określonymi typami wirusa.

Zgodnie z Narodową Strategią Onkologiczną do końca 2028 r. zaszczepionych przeciwko HPV miałoby zostać przynajmniej 60 proc. dziewcząt i chłopców w wieku dojrzewania.

Dobrowolna decyzja

Podczas wspólnej konferencji prasowej z szefową resortu edukacji Barbarą Nowacką ministra zdrowia Izabela Leszczyna zaapelowała też do dyrektorów szkół podstawowych, by zgłaszali swoje placówki do rozpoczętego w poniedziałek programu MZ i MEN bezpłatnych szczepień przeciwko HPV dla uczniów w wieku 9-14 lat.

— To wasza autonomiczna decyzja, ale apeluję, zróbcie to dla naszych dzieci — powiedziała szefowa MZ.

Przypomniała, że zainteresowana udziałem w programie szkoła powinna skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej i umówić się na termin — jeden lub kilka, w którym wykonane zostaną szczepienia. Jeśli szkoła nie wie, z którą przychodnią powinna się skontaktować, informacji może udzielić lokalny sanepid.

— Apeluję do lekarzy rodzinnych - zaangażujmy się wspólnie, podarujmy szczepionkę naszym dzieciom — powiedziała. Zaznaczyła, że do szkół trafiły przewodniki po programie z wyjaśnieniem, co należy zrobić, by z niego skorzystać.

Program szczepień ma być rozszerzany.

— Oczywiście w przyszłym roku będziemy chciały obejmować programem kolejne roczniki — powiedziała. — W perspektywie lat możemy uwolnić całe pokolenia Polek i Polaków od raków wywoływanych przez wirusa HPV — zaznaczyła Leszczyna.

Czytaj też: CPK wykupi nieruchomości. Rusza Kolejowy Program Dobrowolnych Nabyć na linii Warszawa – Łódź