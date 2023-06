Święto Służby Więziennej. A.Duda: To ważny moment, aby oddać szacunek funkcjonariuszom RDC 29.06.2023 15:02 Służba więzienia jest absolutnie jedną z najważniejszych formacji dla bezpieczeństwa państwa i dla bezpieczeństwa obywateli — powiedział w czwartek podczas Centralnych Obchodów Święta Służby Więziennej prezydent Andrzej Duda.

Uroczystości z okazji Święta Służby Więziennej (autor: PAP/Paweł Supernak)

Na placu Piłsudskiego odbyły się uroczystości z okazji Święta Służby Więziennej. Podczas nich prezydent RP awansował funkcjonariuszy na stopnie generalskie. Obyła się również uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski — podporucznika Służby Więziennej.

W trakcie uroczystości prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że po raz pierwszy to święto obchodzone jest 29 czerwca, czyli w dniu św. Pawła — patrona formacji. — To ważny symboliczny moment, że spotykamy się w tym dniu, w tym gronie, aby oddać szacunek funkcjonariuszom polskiej służby więziennej — powiedział prezydent.

— Służba więzienia jest absolutnie jedną z najważniejszych formacji dla bezpieczeństwa państwa i dla bezpieczeństwa obywateli. Jest to całkowicie naturalne, bo przecież jest to z pewnością jedna z najstarszych formacji na świecie. Odkąd istnieje ludzkość były takie osoby, o których można powiedzieć przynajmniej w jakimś zakresie, że były nieprzystosowane do tego, aby żyć w normalny sposób pośród swoich współobywateli, pośród swoich współmieszkańców i w związku z tym wymagały szczególnego nadzoru, a bardzo często wymagały też izolacji — zaznaczył prezydent.

Dodał również, że służba więzienna to nie tylko nadzór i pilnowanie osób, które zostały skazane, czy tymczasowo aresztowane, ale to też opieka penitencjarna oraz działania resocjalizacyjne.

— Dziękuję za państwa codzienne oddanie i za profesjonalizm — mówił prezydent.

Bezpieczeństwo Polaków

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ocenił, że wysokie poczucie bezpieczeństwa Polaków to też w ogromnym stopniu zasługa Służby Więziennej. Zapowiedział, że rząd będzie dążył do poprawy warunków pracy i wzrostu uposażeń funkcjonariuszy SW.

Zdaniem Ziobry, wysokie poczucie bezpieczeństwa przez Polaków „to również w ogromnym stopniu zasługa Służby Więziennej”. Jak dodał, funkcjonariusze tej służby zasługują na odpowiednie działania rządu, które poprawią warunki ich pracy.

— Od momentu kiedy zostałem ministrem sprawiedliwości, uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej wzrosło średnio o około 50 proc. Dodam, że to za mało. Musimy zrobić jeszcze wiele, aby te warunki państwa pracy i uposażenia poprawiały się — mówił minister.

Ochrona prawno-karna funkcjonariuszy

Zwrócił przy tym uwagę, że zwiększyła się też ochrona prawna codziennej pracy funkcjonariuszy SW.

— Udało się zwiększyć ochronę prawno-karną funkcjonariuszy i zapewnić bezpłatną pomoc prawną dla tych, którzy będą tego potrzebować jako pokrzywdzeni lub niezasadnie wskazani przez osoby, z którymi na co dzień pracujecie — podkreślił.

Uroczystości zakończyła defilada pododdziałów Służby Więziennej.

