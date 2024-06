Auta znikną z chodników? Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło pismo Przemysław Paczkowski 20.06.2024 17:07 Miejska Agenda Parkingowa wystosowała wniosek do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zmian w przepisach dotyczących parkowania na chodnikach. Do postulatu ma się ustosunkować Ministerstwo Infrastruktury. — Przepisy o parkowaniu w Polsce są przeterminowane. Od 20 lat nie dotknęliśmy większości z nich — mówi Szymon Nieradka z Miejskiej Agendy Parkingowej.

Koniec z parkowaniem na chodnikach? (autor: RDC)

We wniosku chodzi w głównej mierze o zlikwidowanie zwyczajowego dziś parkowania całych samochodów na chodnikach.

We wniosku chodzi w głównej mierze o zlikwidowanie zwyczajowego dziś parkowania całych samochodów na chodnikach.

Szymon Nieradka z Miejskiej Agendy Parkingowej zaznacza, że parkowanie powinno być dopuszczalne tylko w miejscach wyznaczonych.

— Przepisy o parkowaniu w Polsce są przeterminowane. Od 20 lat nie dotknęliśmy większości z przepisów. To, że one nie działają, widzimy za każdym razem za oknem. Pozwalamy na to, żeby kraść przestrzeń publiczną przez margines, kilka procent kierowców, którzy bezczelnie wykorzystują istniejący system — mówi Nieradka.

O zdanie w tej sprawie zapytaliśmy mieszkańców Warszawy.

— Jak jest szeroki chodnik, to jest to głupi pomysł. A jak jest wąski chodnik, to oczywiście dobry — usłyszał nasz reporter.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciło się do Ministerstwa Infrastruktury o ustosunkowanie się do postulatu Miejskiej Agendy Parkingowej.

RPO chce również się dowiedzieć czy w ocenie resortu zaproponowana nowelizacja spowoduje zmniejszenie utrudnień w poruszaniu się pieszych po chodnikach, związanych z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów.

