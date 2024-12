Jak prezentami obdarowują Polacy? Znamy wyniki badań [SPRAWDŹ] Marta Hernik 06.12.2024 17:33 Jakimi prezentami obdarowują Polacy? Na to pytanie odpowiedziały badania. Okazuje się, że polski Mikołaj to „zielony Mikołaj” - w zakupach praktyczny i wrażliwy na potrzeby osoby, którą obdarowuje. Prezenty kupujemy z wyprzedzeniem i na promocji, nigdy w Wigilię.

Jak prezentami obdarowują Polacy? Znamy wyniki badań (autor: pixabay)

W grudniu większość z nas zamienia się w Mikołaja, który wręcza bliskim prezenty świąteczne. A polski Mikołaj to „zielony Mikołaj” - w zakupach praktyczny i wrażliwy na potrzeby osoby, którą obdarowuje.

Jak tłumaczy Monika Banyś, rzeczniczka Velobanku, na którego zlecenie wykonano badanie, zielonych Mikołajów cechuje rozsądek.

- To obdarowujący, który przywiązuje dużą wagę do dopasowania prezentu do danej osoby, to dobry słuchacz, który potrafi umiejętnie podpytać, kto czego potrzebuje. Te podarunki zazwyczaj nie są wyjątkowo drogie, ale często mogą być zrobione i zapakowane właśnie samodzielnie - mówi.



Polski Mikołaj prezenty kupuje z wyprzedzeniem - na pewno nie w Wigilię.

- 34 procent osób odwiedza sklepy nawet kilka tygodni przed świętami, 24 proc. osób ma taką mieszaną strategię, że czasem kupuje wcześniej, a czasem na ostatnią chwilę, a 15 proc. zostawia sobie dwutygodniowy bufor - tłumaczy Banyś.

Ważny rozsądek

48 procent Polaków stara się kupować prezenty w rozsądnej cenie.

- Ponadto 36 procent osób wybiera praktyczne prezenty, które mieszczą się w ustalonym wcześniej limicie cenowym. Kiedy zapytamy o idealny prezent świąteczny, to ten rozsądek nadal się przebija. Polacy przywiązują uwagę do dopasowania prezentu do zainteresowań osoby, którą obdarowują i też zwracają uwagę na użyteczność. Nie chcemy też wydawać zbędnie pieniędzy na pakowanie prezentów - wyjaśnia rzeczniczka Velobanku.



Połowa Polaków robi to samodzielnie. Polski Mikołaj obdarowuje zazwyczaj najbliższych.

- Mamy sobie romantyzm i zamiłowanie do tradycji, ale w kwestii prezentów często wybieramy rozsądek. Zdecydowana większość Polaków kupuje prezenty świąteczne bliskiej rodzinie, a połowa partnerowi czy partnerce. Jeżeli chodzi o przyjaciół, to obdarowuje ich 18 procent osób, a 12 procent wręcza coś samemu sobie - mówi Banyś.



Niemal połowa wręczających podarunki korzysta z promocji.

