Psychiatria dziecięca będzie doinwestowana? Premier: NFZ i resort zdrowia mają nad tym pracować RDC 24.05.2024 21:21 NFZ i ministerstwo zdrowia mają jasne wytyczne, by pracować nad radykalnym doinwestowaniem psychiatrii, szczególnie dziecięcej — mówił w piątek premier Donald Tusk, odnosząc się do statystyk dotyczących depresji i prób samobójczych młodych ludzi.

Donald Tusk (autor: PAP/Artur Reszko)

Na spotkaniu z mieszkańcami Białegostoku w amfiteatrze Opery i Filharmonii Podlaskiej szef rządu został zapytany przez nastolatka o liczbę i niskie wynagrodzenia psychologów i pedagogów szkolnych; chłopak przedstawiał statystyki wskazujące m.in., że co trzeci uczeń ma podejrzenie depresji, a co dziesiąty podjął próbę samobójczą.

Przedstawiał też niepokojące statystyki mówiące o skali przemocy rówieśniczej, hejcie ze strony kolegów z klasy i takich problemach, jak brak samoakceptacji młodych ludzi.

Donald Tusk mówił, że zna również inne badania, które też potwierdzają, że w tych danych, które uczeń zaprezentował, „nie ma ani słowa przesady, niestety”. — Bardzo bym chciał, żeby rację mieli ci, którzy mówią „co to za gadanie o depresjach dzieci i o próbach samobójczych, to taka moda”. Są tacy politycy, którzy uważają, że to jest wymyślony problem — powiedział premier w Białymstoku.

Radykalne doinwestowanie psychiatrii

Jak zaznaczył, sięgnął do „najbardziej upiornych statystyk”. I dodał, że nie było wątpliwości, czy to „jest moda, czy to są kaprysy młodych”. Zapoznał się też z danymi zbiorczymi ze szpitali; podał przykład szpitala w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie nie ma tygodnia, by nie trafiło tam dziecko poniżej 12 lat po próbie samobójczej.

— To zjawisko powszechne. Ono nie jest związane moim zdaniem wyłącznie, czy bezpośrednio z polityką, tamtym rządem (...). Będę ostatnim, który rzuciłby teraz kamieniem w stronę Kaczyńskiego, że to on jest winny depresji dzieci, ale z całą pewnością winni są ci, którzy chcą wypierać ten problem — zaznaczył Tusk.

Przyznał, że obecny rząd nie zrobi cudu, by z miesiąca na miesiąc dwukrotnie wzrosła liczba psychologów, czy psychiatrów. Powiedział, że NFZ i ministerstwo zdrowia mają „bardzo jasne wytyczne i wiedzą, że mają pracować nad radykalnym doinwestowaniem psychiatrii, szczególnie dziecięcej”.

Wyższe wynagrodzenia dla psychologów szkolnych?

Powiedział, że sprawdzi jak wygląda system wynagrodzeń psychologów szkolnych i jak szybko można byłoby tę sytuację poprawić. Obiecał, że około 1 czerwca postara się podać harmonogram działań w tej kwestii.

— To jest naprawdę jeden z absolutnie najważniejszych problemów i my naprawdę o tym pamiętamy. Niestety, to będzie wymagało wieloletniej inwestycji, szczególnie jeśli chodzi o kadry — dodał szef rządu.

Nawiązał też do problemu, jakim jest zagrożenie dzieci tzw. hejtem i narkotykami. Jak to ujął premier, chodzi o przeciwdziałanie temu „metodami twardymi”. — Wiemy, co się dzieje w internecie (...), tylko że państwo tego samo nie załatwi — powiedział. Tusk dodał, odnosząc się do apeli rodziców w tej sprawie, że są w niektórych krajach stosowane takie rozwiązania, jak np. zakazy korzystania z telefonów komórkowych w szkole.

Uzależnienie od internetu wśród młodych

— Nie ma dzisiaj większego i bardziej intensywnego uzależnienia, niż uzależnienie najmłodszych i dzieci od internetu, telefonu komórkowego (...). I to jest dramat (...). Sam fakt, że dziecko dzisiaj, gdyby było zostawione samo sobie, a rodzice z reguły nie mają ochoty ani czasu kontrolować, to jest po 7-8 godzin dziennie, dzień w dzień, z telefonem w ręku — powiedział Tusk.

W jego ocenie, a takiej sprawie potrzebna jest „umowa społeczna”. — Przecież ja tego nie zrobię wbrew rodzicom, dzieci nie będą po naszej stronie. Rodzice udają, sami przed sobą, że chętnie, tak, zróbmy coś, ale ja znam - siebie też. Już mam dosyć zajmowania się dzieckiem, masz komputer i graj, jest chwila spokoju — zobrazował. Zwracał też uwagę na zagrożenie związane z zażywaniem narkotyków nowej generacji.

— Musimy poważnie traktować ochronę naszych dzieci przed - w jakimś sensie - nami samymi. Naszym brakiem czasu, empatii, znieczuleniem, obojętnością na każdym szczeblu (...). Musimy poważnie zastanowić się, jak obronić nasze dzieci przed tą pułapką. Jeśli, już tak na serio, sztuczna inteligencja zacznie też zarządzać częścią rzeczywistości, to wtedy będzie już za późno — stwierdził w Białymstoku.

