M. Gdula w Polskim Radiu RDC: sprawdzamy, czy prace dyplomowe nie są pisane przez AI

Maciej Gdula (autor: RDC)

Wiceszef resortu nauki Maciej Gdula w Poranku Polskiego Radia RDC mówił o instytucie badawczym OPI, który zajmuje się szeroko rozumianym AI. Pracuje tam blisko 500 naukowców - informatyków. Badania polegają między innymi na wykrywaniu wpływu sztucznej inteligencji na prace studentów.

- Ministerstwo Nauki ma taki Instytut Badawczy OPI, Ośrodek Przetwarzania Informacji, gdzie jest 500 informatyków, tam też jest praca nad sztuczną inteligencją. W ogóle jest stworzony na przykład program do badania tego, czy prace magisterskie, licencjackie zostały stworzone z jakimś tam prawdopodobieństwem przy użyciu sztucznej inteligencji - tłumaczył Maciej Gdula.



O wyzwaniach szkolnictwa w konfrontacji z systemami sztucznej inteligencji rozmawialiśmy na antenie Polskiego Radia RDC w Magazynie „Technologicznie Mówiąc”. Eksperci zwracali uwagę na konieczność dostosowania systemu szkolnictwa w Polsce do nowej rzeczywistości, a także znalezienie równowagi między korzystaniem z AI a samodzielnym myśleniem. Wskazywali, że ChatGPT powinien być wsparciem do nauki, jednak wykorzystywanie jej do pisania prac - może wiązać się z ryzykiem plagiatu.

