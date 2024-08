MSWiA zapowiada kontrole piwnic po pożarze w Poznaniu. Zginęło 2 strażaków RDC 26.08.2024 10:42 Po tragicznym pożarze w Poznaniu, w którym zginęło dwóch strażaków, będą wyrywkowe kontrole tego, co trzymamy w piwnicach - zapowiedział w poniedziałek w Studiu PAP wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Czesław Mroczek. Jak mówił, kontrole będą prowadzone we współdziałaniu z samorządami i ze strażami miejskimi.

Tragiczny pożar w Poznaniu (autor: PAP/Jakub Kaczmarczyk)

W Poznaniu w nocy z soboty na niedzielę doszło do pożaru i wybuchu w kamienicy przy ul. Kraszewskiego. W trakcie akcji poszkodowanych zostało 11 strażaków, a dwóch było poszukiwanych. Przed południem premier Donald Tusk poinformował, że dwaj strażacy nie żyją.

Prawdopodobną przyczyną wybuchu był przedmiot znajdujący się w piwnicy. W związku z tragedią, wiceszef MSWiA Czesław Mroczek zapowiedział ich wyrywkowe kontrole.

"Trwają czynności dochodzeniowo-śledcze, które nam wskażą, na ile mieszkańcy wiedzieli, co mogło się znajdować w piwnicach tego budynku" - powiedział w poniedziałek w Studiu PAP wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Jak podkreślił, "z całą pewnością mieliśmy do czynienia z wybuchem materiałów, które były tam zgromadzone".

Strażacy, którzy zostali wezwani do pożaru kamienicy w Poznaniu, pytali mieszkańców o ewentualne przyczyny wybuchu ognia, ale nie dostali konkretnej odpowiedzi.

"Strażacy (...) nie uzyskali właściwej odpowiedzi i musieli przystąpić do akcji. Mieli do wyboru albo czekać i pozwolić na to, żeby ten pożar się rozprzestrzeniał, albo przystąpić do akcji gaszenia. Podjęli takie rozpoznanie, jakie mogli przeprowadzić" - tłumaczył Mroczek.

Apel do zarządców budynków

Wiceszef MSWiA zaapelował do zarządców domów wielorodzinnych o kontrolę tego, co mieszkańcy trzymają w piwnicach, aby nie doszło do kolejnej tragedii. Zapowiedział też wyrywkowe kontrole.

"Z punktu widzenia organów państwa odpowiedzialnych za przestrzegania przepisów w tym zakresie, będziemy o tym przypominać i przeprowadzimy wyrywkowe kontrole we współdziałaniu z samorządami, ze strażami miejskimi" - zapowiedział wiceminister.

Pytany o to, czego nie można trzymać w piwnicach, przypomniał, że chodzi tu m.in. o butle z gazem i inne materiały łatwopalne.

"Z całą pewnością nie można przechowywać (...) żadnych materiałów łatwopalnych, których temperatura zapłonu wynosi poniżej dwudziestu stopni" - przypomniał.

Za złamanie tego przepisu grozi mandat do pięciu tysięcy złotych.

Do pożaru i wybuchu w kamienicy przy ul. Kraszewskiego w Poznaniu doszło w nocy z soboty na niedzielę. W akcji zginęło dwóch strażaków w wieku 33 i 34 lat. Poszkodowanych zostało jedenastu strażaków i trzy osoby cywilne. Jak przekazało MSWiA, stan tych osób nie zagraża ich życiu. Jedna osoba cywilna jest w stanie ciężkim, ale nie zagrażającym życiu.

Czytaj też: Pożar w kamienicy w Poznaniu. Premier D. Tusk: podczas akcji zginęło dwóch strażaków