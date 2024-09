Fala powodziowa przechodzi przez Oławę. Trwa ewakuacja w Żeganiu RDC 18.09.2024 06:18 Przez Oławę w województwie dolnośląskim przechodzi fala powodziowa. Działania służb, m.in. straży pożarnej i wojsk obrony terytorialnej skupiają się na zabezpieczaniu wałów przeciwpowodziowych - przekazał w środę rano st. kpt. Michał Wójtowicz z Państwowej Straży Pożarnej w Oławie. W Żaganiu w Lubuskiem trwa natomiast ewakuacja ulic: Skarbowej, Moniuszki, Włókniarzy i Dworcowej. Wylewa rzeka Bóbr.



Fala powodziowa przechodzi przez Oławę (autor: Sztab Generalny WP)

Fala powodziowa na Odrze dotarła do Oławy na Dolnym Śląsku - przekazał w środę rano st. kpt. Michał Wójtowicz z Państwowej Straży Pożarnej w Oławie.

Strażak zaznaczył niesłabnące zaangażowanie mieszkańców Oławy w zabezpieczanie wałów przeciwpowodziowych. Dodał, że w niektórych miejscach pojawiają się przecieki, które są uszczelniane workami z piaskiem i geowłókniną.

"Oława: alarm powodziowy i wielka mobilizacja!! Trwa heroiczna walka mieszkańców Oławy na Dolnym Śląsku, żołnierzy Wojska Polskiego i innych służb" - podał rano w środę na platformie X Sztab Generalny WP.

Oława: alarm powodziowy i wielka mobilizacja ‼️



Trwa heroiczna walka mieszkańców Oławy na Dolnym Śląsku, żołnierzy #WojskoPolskie i innych służb. Miasto przygotowuje się na nadejście fali powodziowej, która przechodzi przez Odrę.



W trakcie ostatniej nocy poziom rzeki w tej… pic.twitter.com/f9ej132tVJ — Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) September 18, 2024

Poinformował, że w trakcie ostatniej nocy poziom Odry w tej miejscowości podniósł się o 1,5 metra. "Dziś w godzinach rannych lub południowych fala ma być najwyższa" - podkreślono.

Ewakuacja w Żeganiu

Ulica Włókniarzy zalana jest już w połowie, na Dworcowej dochodzi do przesiąków. Mieszkańcy ewakuowani są do hali sportowej Arena. Część z nich zdecydowała się na samoewakuację. W mieście zamknięte są mosty Żagański, Kolejowy i tak zwany mały most. Przejazd między prawo- a lewobrzeżną częścią miasta możliwy jest tylko obwodnicą żagańską lub mostami na Żelaznej.

Nadal potrzebna jest pomoc przy napełnianiu worków z piaskiem. Osoby chętne mogą się zgłaszać do siedziby żagańskich wodociągów przy ul. Przyjaciół Żołnierza lub do Miejskiego Zakładu Komunalnego przy Młynarskiej 6.

W Szprotawie Lubuskiem zalane są ulice: Młynarska. Zamkowa, Partyzancka, Fabryczna i koniec ulicy Kościuszki. Woda przedarła się również w Lesznie Górnym.

Odwołana ewakuacja Nysy

Wieczorem zapadła decyzja o odwołaniu ewakuacji Nysy. Poinformował o tym burmistrz miasta. Zaapelował przy tym o zachowanie ostrożności, bo trwa alarm przeciwpowodziowy.

Wciąż stany alarmowe są przekroczone na 63 stacjach hydrologicznych, głównie w dorzeczu Odry. Ostrzegawcze - na 35 stacjach.

Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował, że w rejonach objętych powodzią działa prawie 10 tysięcy żołnierzy.

