19. rocznica wejścia Polski do UE. „Spełniły się marzenia Polaków” RDC 01.05.2023 12:31 1 maja mija 19. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej. „Nasze wsparcie mają państwa, które są na drodze do europejskiej integracji; tylko w pełni zjednoczona Europa może stawić czoła nadchodzącym wyzwaniom” - podkreśliło z tej okazji MSZ. O rocznicy przypomniały również m.in. kancelarie prezydenta i premiera.

Rocznica wejścia Polski do UE (autor: MSZ)

"Dziewiętnaście lat temu, 1 maja 2004 roku, Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Dziś nasze wsparcie mają państwa, które są na drodze w kierunku europejskiej integracji. Tylko w pełni zjednoczona Europa może stawić czoła nadchodzącym wyzwaniom" - napisało Ministerstwo Spraw Zagranicznych w poniedziałek na Twitterze.

Dziewiętnaście lat temu, 1 maja 2004 roku, Polska 🇵🇱stała się członkiem Unii Europejskiej 🇪🇺.



Dziś nasze wsparcie mają państwa, które są na drodze w kierunku europejskiej integracji.



Tylko w pełni zjednoczona Europa może stawić czoła nadchodzącym wyzwaniom. pic.twitter.com/FJyC2pgJOD — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) May 1, 2023

"Dziś mija 19. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej" - taki wpis na Twitterze zamieściła Kancelaria Prezydenta RP. Dodała również, że w poniedziałek o godz. 14 prezydent Andrzej Duda wraz z premierem Mateuszem Morawieckim wygłoszą oświadczenia w związku z rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Również kancelaria premiera zwróciła uwagę, że "Polska jest członkiem UE od 1 maja 2004 r. na mocy Traktatu Akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach - a dzisiaj obchodzimy 19 rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej".

🇵🇱🤝🇪🇺 Dziś mija 19. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.



🔴 O godz. 14.00 wypowiedź dla mediów Prezydenta @AndrzejDuda i Premiera @MorawieckiM.



Zapraszamy! Transmisja #NaŻywo na https://t.co/FWdZnPBGms. pic.twitter.com/XAayFKzL3f — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) May 1, 2023

Rocznica w UE

Do rocznicy odniósł się także wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. "19 lat temu Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Wierzyliśmy, że będzie to wspólnota narodów, oparta na wzajemnej współpracy i wartościach. Taką ją chcemy współtworzyć - pozbawioną ideologicznej walki wymierzonej przeciw słabszym" - napisał Sasin na Twitterze.

O przypadającej w poniedziałek rocznicy naszego przystąpienia do Wspólnoty przypomniały też w mediach społecznościowych m.in.: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podkreśliło, że "te lata to czas dynamicznego rozwoju, miliardowych inwestycji, skracania gospodarczego i społecznego dystansu, pokoju, integracji, wielu pozytywnych zmian, nowych możliwości dla Polek i Polaków".

Kancelaria Sejmu zwróciła uwagę, że 19 lat temu Polska wstąpiła do Unii Europejskiej wraz z Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Słowacją, Słowenią i Węgrami. "Wydarzenie to, będące największym w historii rozszerzeniem UE, stanowiło zwieńczenie wieloletniego okresu transformacji po upadku systemu komunistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej" - podała Kancelaria Sejmu RP, przypominając jednocześnie przebieg poprzedzającego wejście naszego kraju do Wspólnoty.

Natomiast kancelaria Senatu we wpisie na Twitterze podkreśliła, że 1 maja 2004 r. spełniły się marzenia Polaków o powrocie do wolnego świata i ostatecznego przełamania podziału kontynentu na konkurujące ze sobą wrogie obozy ideologiczne i polityczne.

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. na mocy Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach, stanowiącego prawną podstawę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Czytaj też: Inflacja hamuje. GUS podał wstępne dane za kwiecień