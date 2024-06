Kolejny atak przy granicy z Białorusią. Uszkodzono karetkę wojskową RDC 14.06.2024 15:59 W rejonie Dubicz Cerkiewnych, karetka wojskowa została uszkodzona ciężkim przedmiotem, który został rzucony przez niezidentyfikowaną osobę z terytorium Białorusi — poinformowało na portalu X Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Wojsko (autor: MON/X)

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało na platformie X, że na granicy Polski z Białorusią doszło do kolejnego incydentu. Jak czytamy we wpisie:

„W rejonie Dubicz Cerkiewnych, karetka wojskowa została uszkodzona ciężkim przedmiotem, który został rzucony przez niezidentyfikowaną osobę z terytorium Białorusi”.

Nasi żołnierze jak co dzień muszą się mierzyć z agresją.



Nikt nie odniósł obrażeń — przekazało Dowództwo Generalne.

Od czwartku rozporządzeniem MSWiA, strefa buforowa obowiązuje na ok. 60 km granicy z Białorusią w Podlaskiem, z czego na ok. 40 km nie wolno przebywać na pasie 200 metrów od linii granicy, a na ok. 16 km na ok. 2 km.

