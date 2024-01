Dziś w nocy ogromna planetoida minie Ziemię. Czy coś nam grozi? RDC 16.01.2024 16:34 Ogromna planetoida dzisiejszej nocy minie Ziemię. Ma średnicę od stu do dwustu metrów. Będzie od nas w odległość podobnej do tej, która dzieli nas od Księżyca. Krzysztof Kowalczyk z Centrum Nauki Kopernik, mówi że nic nam nie grozi.

Planetoida minie Ziemię (autor: Pixabay)

W nocy z wtorku na środę 16 i 17 stycznia naszą planetę minie planetoida (asteroida) o średnicy mniej więcej 100 lub 200 metrów. Odległość do obiektu może wynieść tyle, ile dzieli nas do Księżyca.

– Gdyby taka planetoida uderzyła w Ziemię, z pewnością narobiłaby większych szkód niż meteoryt czelabiński, który wtargnął w ziemską atmosferę w 2013 roku. Miał średnicę około 17 do 20 metrów zaledwie, a fala akustyczna, która się wtedy wytworzyła, spowodowała wybicie wielu szyb. Tym razem wejście w atmosferę nam nie grozi. Ta kosmiczna skała będzie przelatywała w odległości mniej więcej Księżyca – mówi Krzysztof Kowalczyk z Centrum Nauki Kopernik.

Ekspert też odpowiada na pytanie, czy będzie można zobaczyć asteroidę gołym okiem.

– Obiekt tych rozmiarów będzie możliwy do zaobserwowania, ale raczej przez profesjonalne teleskopy. Na pewno będzie też badany radarowo, żeby dokładnie określić jego kształt. Można wykorzystać radioteleskopy i wysyłać fale radiowe, które odbiją się od powierzchni takiego obiektu – podaje Kowalczyk.

Moment przelotu to godzina 00:30 naszego czasu. Asteroida minie nas z prędkością około 14 km/s. Jednego obiegu dookoła Słońca dokonuje w około 272 dni.

Należy do grupy planetoidy Aten, czyli obiektów krążących wokół Słońca, których orbity przebiegają zwykle wewnątrz orbity Ziemi. Znanych jest ponad 2,6 tysiąca podobnych ciał.

Planetoidy w pobliżu Ziemi

Na stronie internetowej Centrum ds. Badań Obiektów Bliskich Ziemi (ang. Center for Near Earth Object Studies, w skrócie CNEOS) na bieżąco publikowane są dane dotyczące znanych bliskich przelotów planetoid koło Ziemi. W tabeli znajdziemy zarówno te bardzo bliskie kosmiczne spotkania, porównywalne z dystansem do Księżyca, jak i przeloty w odległościach kilku czy kilkunastu milionów kilometrów. Oprócz przewidywanego momentu przelotu i najmniejszej odległości do obiektu podawane są też szacowane rozmiary ciała.

Przeglądając tabelę, można zauważyć, że przeloty asteroid zdarzają się często, przy czym zwykle są to obiekty o niewielkich średnicach kilku czy kilkunastu metrów. Takie o rozmiarach typu pół kilometra lub kilometr zdarzają się zdecydowanie rzadziej.

Warto też mieć na uwadze, że nawet jeśli wskazywane odległości są mniejsze niż dystans do Księżyca, to szanse na uderzenie w Ziemię są bardzo niewielkie. Natomiast czasami się zdarzają, czego przykładem jest choćby wspomniany meteoryt czelabiński, który rozpadł się w atmosferze w pobliżu rosyjskiego miasta Czelabińsk w 2013 roku.

Czytaj też: Kości sprzed kilkuset lat na budowie metra. Archeolodzy: mogły należeć do koni