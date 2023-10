Parada Pułaskiego na ulicach Nowego Jorku. Bierze w niej udział Prezydent Andrzej Duda 01.10.2023 17:40 W Nowym Jorku trwa największe święto amerykańskiej Polonii - doroczna Parada Pułaskiego. Przejdzie ona ulicami Manhattanu po raz 86. Po raz pierwszy w historii w paradzie weźmie udział urzędujący prezydent Polski Andrzej Duda.

Tysiące mieszkających w Nowym Jorku i okolicach Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia zgromadziło się w centrum Manhattanu by przemaszerować w 86. Paradzie Pułaskiego. Na słynnej Piątej Alei są udekorowane na biało-czerwono rydwany, dzieci z polonijnych szkół z polskimi flagami, orkiestry, zespoły ludowe oraz członkowie klubów i organizacji polonijnych.

Poza prezydentem Andrzejem Dudą na czele parady jest minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, dyplomaci i przedstawiciele organizacji polonijnych. W pochodzie wezmą tez udział oficerowie nowojorskiej policji. Hasło tegorocznej parady brzmi: " Polska i Ameryka w Obronie Wolności”.

Msza Święta w intencji JPII

Prezydent RP Andrzej Duda wziął w niedzielę udział w odprawionej w katedrze św. Patryka w Nowym Jorku mszy świętej w intencji św. Jana Pawła II. Był to pierwszy punkt wizyty prezydenta w Nowym Jorku z okazji 86. Parady Pułaskiego.

Prowadzący nabożeństwo biskup pomocniczy Nowego Jorku Edmund Whalen witając polskiego prezydenta i przedstawicieli Polonii, zwrócił uwagę na chrześcijański przykład, jaki dali Polacy swoją postawą wobec uchodźców z Ukrainy.

- W tym mieście imigrantów witamy i jesteśmy wdzięczni narodowi polskiemu, za to co zrobili dla ukraińskich uchodźców, za przyjęcie ich nie do programu dla uchodźców, ale do swoich domów i serc. Pokazaliście nam wielki przykład (...) to właśnie oznacza bycie katolikiem - powiedział biskup pomocniczy Nowego Jorku Edmund Whalen. Jak dodał, jest to postawa do której wzywał Jan Paweł II, apelując "nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi".

Wspominał też Jana Pawła II w nowojorskiej katedrze i chaos, który zapanował, kiedy wbrew planowi, papież po mszy wyszedł z katedry na Piątą Aleję i spotkał się z wiernymi i nowojorskimi policjantami. Powiedział potem nowojorskim hierarchom że "wyszedł na spacer i gadał z gliniarzami".

- Do tego jesteśmy wzywani: by pójść na taki spacer - mówił bp Whalen z ambony.

Zachowanie tradycji i tożsamości

Zaapelował też zarówno do polskich, jak i innych imigrantów, by zachowywali swoje tradycje i tożsamość oraz przekazywali te tradycje kolejnym pokoleniom.

- To właśnie to, co uczyniło Amerykę wielką. I to jedyny sposób, by ten wspaniały kraj mógł trwać - powiedział.

Obok Whalena mszę koncelebrowali biskup pomocniczy Brooklynu Witold Mroziewski i biskup Janusz Stepnowski. Poza prezydentem Dudą w nabożeństwie udział wzięli m.in. minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński i ambasador RP w Waszyngtonie Marek Magierowski.

Wkrótce po mszy rozpocznie się coroczna Parada Pułaskiego, która przejdzie nowojorską Piątą Aleją. Andrzej Duda będzie pierwszym urzędującym prezydentem RP, który weźmie udział w tym organizowanym corocznie od 1937 r. wydarzeniu.

