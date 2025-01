Wybory bez barier. W jaki sposób głosować mogą osoby niewidome i niedowidzące? RDC 09.01.2025 21:44 Wybory prezydenckie już 18 maja 2025 roku. W jaki sposób głosować mogą osoby niewidome i niedowidzące? O specjalnych rozwiązaniach mówił na naszej antenie Sylwester Oracz z Fundacji Odpowiedzialna Polityka.

Wybory bez barier (autor: RDC)

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ogłosił w środę 8 stycznia datę, kiedy pójdziemy do urn. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Ewentualną drugą turę zaplanowano na 1 czerwca.

Posłuchaj rozmowy | Poranek RDC | Wybory prezydenckie w Polsce

Na antenie Polskiego Radia RDC Sylwester Oracz z Fundacji Odpowiedzialna Polityka mówił o rozwiązaniach, dzięki którym w głosowaniu mogą wziąć udział osoby niewidome i niedowidzące.

– Każdy lokal, jeżeli nie jest wyposażony, to ma kontakt do dzielnicy albo do gminy, w której znajduje się nakładka w języku Braille'a. To jest kawałek plastiku z napisanymi w tym języku cyferkami, ma określony format. Kładzie się to na kartę wyborczą. Dzięki tej nakładce zaznaczone są pola, w których oddaje się głos – tłumaczył.

Dzięki nakładce osoby niewidome lub niedowidzące mogą przeczytać nie imię i nazwisko kandydata, ale jego numer na karcie do głosowania, dlatego – jak wskazuje Sylwester Oracz – ważne, aby kandydaci o tym numerze także informowali w trakcie kampanii wyborczej.

Kolejnym udogodnieniem dla osób, które tego potrzebują, nie tylko ze względu na problemy ze wzrokiem, jest skorzystanie z pomocy asystenta podczas głosowania w lokalu wyborczym.

Korzystanie z pomocy asystenta w lokalu wyborczym

Jeśli osoba niepełnosprawna nie ma takiego asystenta, nie przyszła z nim do lokalu, ale zgłosi podczas pobytu w komisji, że go potrzebuje, wtedy przedstawiciel komisji wyborczej ma obowiązek wybrać jedną z osób, które przebywają w lokalu i wskazać ją jako osobę pomagającą w głosowaniu.

Wybrana osoba nie może być członkiem komisji ani przedstawicielem władz czy polityków, zwykle jest po prostu jednym z przebywających w lokalu wyborców, który zgodzi się pomóc w głosowaniu osobie, która tego potrzebuje.

Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z kilku ułatwień w głosowaniu, np. z możliwości głosowania korespondencyjnego, przez pełnomocnika, a także z możliwości głosowania w wybranym lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Czytaj też: Akt oskarżenia ws. filmu z nagą pensjonariuszką Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku