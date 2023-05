Minister cyfryzacji: sztuczna inteligencja będzie wykorzystana w aplikacji mObywatel Adam Abramiuk 16.05.2023 07:36 Sztuczna inteligencja zostanie wykorzystana do jak najlepszego działania rządowej aplikacji mObywatel – zapowiedział w RDC minister cyfryzacji. Janusz Cieszyński mówił w audycji „Polityka w południe” o szczegółach dotyczących aktualizacji programu.

Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński (autor: RDC)

Prace nad modyfikacją mObywatela mają ułatwić korzystanie z aplikacji i sprawić, że będzie bardziej intuicyjna. Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński zapowiedział w rozmowie z Michałem Kolanko, że w nowym projekcie zostanie wykorzystana sztuczna inteligencja.

Ministerstwo Cyfryzacji chce tak zmodyfikować aplikację, żeby była w stanie odpowiadać na pytania. To dlatego, że najwięcej wejść na strony rządowe jest z wyszukiwarek.

– To oznacza, że nasza nawigacja jest mnie intuicyjna niż dobrze działająca wyszukiwarka. Proszę więc sobie wyobrazić, że wszystkie te dane, o których jest tam mowa, są w jednym systemie i jesteśmy w stanie zaczytać te dane do modelu, który udziela nam konkretnej odpowiedzi opartej na danych, które do tego systemu wprowadzimy – powiedział w Radiu dla Ciebie minister Cieszyński.

Docelowo mObywatel ma stać się rodzajem portalu do kontaktu z urzędami – aplikacja ma przypominać, porządkować i wysyłać powiadomienia o korespondencji urzędowej.

W planach resortu cyfryzacji jest także wprowadzenie możliwości tworzenia dowolnych cyfrowych dokumentów przy pomocy platformy.

mObywatel to bezpłatna aplikacja mobilna oferująca mobilne wersje dokumentów w postaci usług cyfrowych, dostępna na urządzenia z systemem Android i iOS. Do korzystania z aplikacji wymagane jest posiadanie profilu zaufanego. Aplikacja została pierwszy raz upubliczniona 29 października 2017 roku na smartfony z Androidem.

