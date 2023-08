Więcej czasu na skorzystanie z ulgi „Mały ZUS Plus” Natalia Rozbicka 01.08.2023 15:11 Przedsiębiorcy mają więcej czasu na skorzystanie z ulgi „Mały ZUS Plus”. – Od 1 sierpnia bieżącego roku maksymalny okres korzystania z ulgi został wydłużony o rok dla przedsiębiorców, którzy korzystali, korzystają lub skorzystają z ulgi przynajmniej przez jeden miesiąc w 2023 roku – tłumaczy rzeczni ZUS na Mazowszu.

Mały ZUS Plus dla przedsiębiorców (autor: Pexels)

Jest więcej czasu na możliwość skorzystania z ulgi w ramach programu „Mały ZUS Plus”. Rozszerzenie jest jednorazowe i dotyczy przedsiębiorców, którzy korzystali lub skorzystają z tej ulgi choć raz w 2023 roku.

– Od 1 sierpnia bieżącego roku maksymalny okres korzystania z „Małego ZUS Plus” został wydłużony o rok dla przedsiębiorców, którzy korzystali, korzystają lub skorzystają z ulgi przynajmniej przez jeden miesiąc w 2023 roku – mówi regionalny rzecznik ZUS w województwie mazowieckim Wojciech Ściwiarski.



Rzecznik wyjaśnia też co z osobami, którymi ulga „wyczerpała się” na początku roku. Wówczas należy zgłosić się do końca grudnia tego roku.

– W zgłoszeniu przedsiębiorca może wskazać miesiąc powrotu do ulgi, jednak nie wcześniej niż od początku następnego miesiąca w stosunku do daty dokonania zgłoszenia – dodaje rzecznik ZUS.

Aby skorzystać z ulgi, przychód przedsiębiorcy w poprzednim roku nie może przekroczyć 120 tys. zł.

Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej ani na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

📢 Uwaga #przedsiębiorcy❗️



Od 1⃣ sierpnia #małyZUSplus został wydłużony o dodatkowe 1⃣2⃣ miesięcy.



Firmy będą mogły korzystać z ulgi nie przez 36 a przez 4⃣8⃣ miesięcy.



Więcej👇https://t.co/uJh2zmDp9U pic.twitter.com/NfIXnVkkKx — ZUS (@zus_pl) August 1, 2023

Co to jest Mały ZUS Plus?

Mały ZUS plus to możliwość opłacania nawet 4 razy niższych składek na ubezpieczenia społeczne niż na zasadach ogólnych.

Mały ZUS plus cieszy się zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Korzystanie z ulgi jest dobrowolne. Przedsiębiorca może wybrać, czy chce opłacać niższe składki i przeznaczać zaoszczędzone pieniądze na inne cele, czy też wybrać wyższe składki, mając na uwadze, że w zamian za to może liczyć na wyższe zasiłek czy rentę, a w przyszłości emeryturę.

Na koniec grudnia 2021 r. z ulgi korzystało 328,2 tys. osób. Rok później było ich 235,7 tys. osób, natomiast na koniec marca br. już tylko 180,4 tys. osób. – Wynika to z faktu, że na przestrzeni ubiegłego roku wielu przedsiębiorców wyczerpywało swój 3-letni okres korzystania z ulgi. Były to osoby, które do ulgi weszły w 2019 r., czyli pierwszym roku jej obowiązywania. Natomiast w 2023 roku uprawnienia wyczerpują przedsiębiorcy, którzy weszli do ulgi w 2020 r. – wyjaśnia szefowa ZUS Gertruda Uścińska.

W grudniu 2022 r. z małego ZUS plus korzystało 14 proc. wszystkich przedsiębiorców. Opłacali oni składki niższe przeciętnie o 60 proc. niż na zasadach ogólnych. Osoby korzystające z tej ulgi stanowili w 64 proc. mężczyźni. Największy odsetek korzystających było w wieku 35–39 lat. Jedynie 19 proc. przedsiębiorców w uldze Mały ZUS plus zatrudniało inne osoby, zaś pozostałe 81 proc. to jednoosobowe działalności gospodarcze.

W 2022 r. największy odsetek korzystających z małego ZUS plus prowadziło działalność w budownictwie (21 proc.), branży motoryzacyjnej (15 proc.), działalność profesjonalną, naukową lub techniczną (13 proc.) oraz w usługach (11 proc.).

