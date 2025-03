Pieniądze na obronność z KPO powinny trafić do samorządów? Tego chcą prezydenci największych polskich miast Przemysław Paczkowski 26.03.2025 19:27 Prezydenci największych polskich miast chcą, by część pieniędzy z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności trafiła do samorządów. To nowy fundusz zbrojeniowy rządu, do którego mają trafić pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. O jego utworzeniu zdecydował wczoraj rząd, a dziś o projekcie rozmawiali członkowie Unii Metropolii Polskich.

Samorządowcy argumentowali, że pieniądze powinny trafić także do samorządów, skoro część odpowiedzialności za bezpieczeństwo ma na nich spoczywać. Takiego zdania był między innymi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

- Dla nas jest bardzo istotne, żeby te pieniądze również trafiły do samorządów, skoro część odpowiedzialności za dbanie o bezpieczeństwo również będzie spoczywała na naszych barkach. O tym dzisiaj żeśmy rozmawiali. Właściwie to pozyskiwanie pieniędzy na bezpieczeństwo i wykorzystywanie naszych budżetów w sposób jak najbardziej efektywny po to, żeby nasze miasta były przygotowane na każdy kryzys - mówił Trzaskowski.

Zdanie podziela prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

- Chcielibyśmy, żeby nastąpiła rewizja KPO i żeby miasta mogły skorzystać również ze środków KPO, nie tylko w części właśnie tej pożyczkowej, ale części dotacyjnej, jak również chcemy rozszerzenia KPO o możliwość budownictwa mieszkaniowego, a przecież to też można związać z bezpieczeństwem - mówił Tadeusz Truskolaski.

Prezydenci miast rozmawiali także o budowie schronów. Zgodnie z ustawą o ochronie ludności cywilnej to zadanie mają realizować właśnie samorządy. Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska mówiła, że samorządy, by sprostać odpowiedzialności związanej z ochroną Polaków, poniosą ogromne koszty. Podkreśliła, że w Łodzi trwa budowa podziemnej infrastruktury, która może być wykorzystana jako miejsce schronienia. Członkowie Unii, w tym Warszawa, która buduje metro, apelują o wsparcie tego typu inwestycji z funduszy europejskich i Komisji Europejskiej. Mogę one bowiem mieć, jak podkreśliła prezydent Łodzi, podwójne wykorzystanie.

Unia Metropolii Polskich imienia Pawła Adamowicza zrzesza dwanaście głównych miast Polski. Powołana została po to, by promować dobre praktyki w zarządzaniu i wymieniać się doświadczeniami.

