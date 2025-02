Tylko 5 proc. Polaków zaszczepiło się przeciw grypie. Pół mln szczepionek do utylizacji RDC 27.02.2025 17:56 Zaledwie nieco ponad 5 proc. Polaków zaszczepiło się w tym sezonie infekcyjnym przeciwko grypie. Tymczasem choroba zbiera już tragiczne żniwo. - Z powodu grypy i jej powikłań zmarło ponad tysiąc osób - mówi profesor Adam Antczak, przewodniczący rady naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych. Dodaje też, że pół miliona szczepionek trzeba będzie zutylizować.

Gdzie zaszczepić się przeciwko grypie? (autor: pexels)

1,8 mln Polaków zaszczepiło się od września przeciw grypie, co stanowi nieco ponad 5 procent społeczeństwa. Profesor Adam Antczak, przewodniczący rady naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych mówi, że z powodu grypy i jej powikłań zmarło ponad tysiąc osób, a chorobie tej można zapobiegać poprzez szczepienia.

- Szczepienia służą temu, żeby nie było ciężkiego przebiegu i żeby nie było zgonów. Czyli jeżeli te tysiąc osób by się zaszczepiło, to by nie umarło, można to powiedzieć niemalże ze stuprocentową pewnością. Niemalże, bo oczywiście może być tak, że ktoś jest zaszczepiony i akurat jest tak ciężko chory, że może się coś złego wydarzyć - tłumaczy ekspert.

Pół miliona szczepionek do utylizacji

Jak dodaje profesor Antczak, Polacy niechętnie korzystają ze szczepień i pół miliona niewykorzystanych szczepionek przeciw grypie będzie trzeba zutylizować.

- Zamiast nieść życie i zdrowie do szczepionki trafią do pieca i zostaną spalone. Jest to zjawisko nieetyczne, niemoralne, ekonomicznie nieuzasadnione w żaden sposób, medycznie katastrofalne. Podkreślam i używam tych słów nieprzypadkowo, dlatego, że to nie powinno mieć absolutnie miejsca - wskazuje Antczak.

Szczepionki przeciw grypie są bezpłatne dla dzieci, seniorów oraz kobiet w ciąży. Od dwóch tygodni dorośli mogą się zaszczepić również w aptekach.



Czytaj też: Nadgodziny nauczycieli płatne dodatkowo? Jest uchwała Sądu Najwyższego