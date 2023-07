Egzamin ósmoklasisty 2023. CKE podała wyniki sprawdzianów RDC 03.07.2023 10:36 66 proc. punktów z języka polskiego i 53. proc. z matematyki – tak przedstawia się średnia wyników, jaki ósmoklasiści otrzymali po egzaminie kończącym szkołę podstawową. Szczegółowe wyniki zostały dziś opublikowane przez Centralną Komisję Edukacyjną.

Egzamin ósmoklasisty - są wyniki (autor: RDC)

EGZAMIN ÓSMOKLASITY 2023. WYNIKI

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie podkreśla, że stołeczni uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z majowym egzaminem ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty 2023, wyniki dla Warszawy i Mazowsza

Andrzej Pyszkiewicz z wydziału egzaminów OKE podaje, ze ósmoklasiści zdobyli średnio 78 procent punktów z języka polskiego, to o 9 punktów więcej niż mazowiecka średnia.

— Najlepszy wyniki jeżeli chodzi o tegorocznych ósmoklasistów z języka polskiego, osiągnęli uczniowie klas ósmych z Pragi Południe. Jeżeli chodzi o matematykę, to średni wynik jest wyższy o 5 punktów procentowych w Warszawie niż na Mazowszu. To uczniowie z Ursynowa osiągnęli najwyższy wynik — mówi Pyszkiewicz.

Najlepsze wyniki z egzaminu odnotowano na Ursynowie i Wilanowie. Średnio matematyka była zdana na 64 procent i język angielski na poziomie 80 procent.

Egzamin ósmoklasisty 2023, wyniki dla Polski

Uczniowie VIII klas szkół podstawowych, którzy w maju przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 66 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki – 53 proc. – podała w poniedziałek Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Ósmoklasiści musieli przystąpić także do pisemnego egzaminu z języka obcego. Średni wynik uzyskany przez ósmoklasistów z egzaminu z angielskiego (najczęściej wybieranego języka obcego) to 66 proc. punktów, z niemieckiego – 53 proc., z rosyjskiego – 68 proc., z francuskiego – 82 proc., z hiszpańskiego – 69 proc. i z włoskiego – 69 proc.

Jak zaznaczono we wstępnej informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach osiągniętych na egzaminie ósmoklasisty, opublikowanej w poniedziałek przez CKE, są to wyniki uczniów będących obywatelami Polski, którzy rozwiązywali zadania w arkuszach standardowych. Nie uwzględniono w nich wyników ósmoklasistów, którzy zdawali egzamin w terminie dodatkowym w czerwcu.

Egzamin ósmoklasisty 2023

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym przeprowadzono 23–25 maja. Przystąpiło do niego ok. 510,4 tys. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej, w tym ok. 13,8 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Średni wynik z egzaminu z języka polskiego uzyskany przez uczniów z Ukrainy to 45 proc., z matematyki – 37 proc., z języka angielskiego – 46 proc., z języka rosyjskiego – 90 proc.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminu na swojej stronie internetowej.

W poniedziałek po godz. 10:00 absolwenci klas VIII szkół podstawowych mogą poznać swoje indywidualne wyniki za pośrednictwem ZIU (aplikacji przygotowanej na zlecenie resortu edukacji, która pozwala uczniom sprawdzać uzyskane przez siebie wyniki egzaminów państwowych – https://ziu.gov.pl/.

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty otrzymają 6 lipca br.

Egzamin ósmoklasisty był przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Czytaj też: Setna rocznica urodzin Wisławy Szymborskiej, poetki przedinternetowej ery