Wątpliwości wokół CPK. D. Joński: nie chcę, by dusiło inne lotniska

Nie chcę, by CPK dusiło inne lotniska — powiedział w „Poranku RDC" Dariusz Joński. Poseł KO podkreślił, że ma wątpliwości co do sensu tej inwestycji. Jego zdaniem nowy port lotniczy między Warszawą a Łodzią może przyćmić inne lotniska. Joński zapowiedział na naszej antenie, że jest szansa na usprawnienie połączenia kolejowego na trasie Łódź-Warszawa.

Centralny Port Komunikacyjny (autor: CPK/Twitter)

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego budzi wątpliwości posła KO Dariusza Jońskiego. Jego zdaniem nowy port lotniczy między Warszawą a Łodzią może przyćmić inne lotniska. W „Poranku RDC” zaznaczył, że „nie chce, by CPK dusiło inne lotniska”.

— Ja bym chciał, żeby to nie było tak, że jak powstaje CPK, to będzie dusiło inne lotniska, bo w tym momencie by zadusiło Okęcie, Radom, Modlin czy łódzkie lotnisko. Na to poszły ogromne pieniądze. Jest pytanie, ile to ma kosztować — powiedział.

W ubiegłą środę wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że decyzja ws. CPK będzie ogłoszona „na dniach”.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów ma być wybudowany port lotniczy. W skład CPK mają wejść też inwestycje kolejowe.

Podróż w 45 minut z Łodzi do Warszawy?

Dariusz Joński z KO zapowiedział na antenie RDC, że jest szansa na usprawnienie połączenia kolejowego na tej trasie. Poseł podkreślił, że wiele zależy od zakończenia prac nad budową tunelu pod Łodzią.

— Mowa o największej inwestycji kolejowej w Polsce — zaznaczył. — Brakuje 1400 metrów, by przebić tunel do końca i są na to pieniądze — dodał.

— To się może okazać, że pod koniec przyszłego roku trasę Łódź-Warszawa będziemy pokonywać w 45 minut. Marzeniem byłoby, żeby w godzinach szczytu te pociągi jeździły nawet co 15 minut. Naprawdę prawdziwy duopolis — zaznaczył.

PKP PLK poinformowało jednak ze względu na konieczność wykonania dodatkowych umocnień pod łódzkimi kamienicami, termin oddania inwestycji to prawdopodobnie 2026 rok.

Łódzki tunel średnicowy połączy m.in. dworce Kaliski i Fabryczny. Inwestycja ma otworzyć aglomerację łódzką na nowe połączenia dalekobieżne, regionalne i lokalne.

