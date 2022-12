Co zrobić z nietrafionym prezentem? UOKiK o tym, kiedy mamy prawo do zwrotu Przemysław Paczkowski 27.12.2022 15:38 Niewłaściwe perfumy, słodycze czy... mop. Co zrobić, kiedy dostaniemy prezent, który nam się nie spodoba? Na pierwszą myśl przychodzi zwrot lub wymiana do sklepu. Kiedy sprzedawca może przyjąć taki zwrot i jakie mamy prawa, jako kupujący?

UOKiK: nietrafione prezenty można zwrócić (autor: pxhere)

- Wszystko zależy od tego, gdzie święty Mikołaj robił zakupy - mówi rzeczniczka Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta Małgorzata Cieloch. - Jeśli to był sklep internetowy, to wówczas konsumentowi przysługuje 14 dni na odstąpienie od umowy, bez względu na to, czy ten produkt się nam podoba, czy nie podoba, czy zwracamy z różnych innych przyczyn - tłumaczy.

- Inaczej jest w przypadku sklepu stacjonarnego - dodaje Cieloch. - Od praktyki sklepu jest uzależnione, czy dany prezent będzie może zwrócić, wymienić. Najczęściej sklepy rzeczywiście wychodzą w ramach takiej dobrej praktyki na przeciw oczekiwaniom konsumentów, proponują różnego rodzaju formuły zwrotu, wymiany, czasami zwrotu pieniędzy na kartę podarunkową, ale wszystko jest uzależnione od dobrej woli sklepu - wskazuje.





Pamiętajmy o dowodzie zakupu, czyli paragon lub potwierdzenie płatności z banku.

O to, co znaleźli pod świątecznym drzewkiem warszawiacy zapytał nasz reporter Przemek Paczkowski.



Urząd przypomniał też, że nie można zwrócić np. produktów o krótkim terminie przydatności do spożycia, wykonanych na specjalne zamówienie (np. ze spersonalizowanym grawerem), dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, które zostało otwarte (np. soczewki kontaktowe, nagrania). Nie można także odstąpić od umowy o dostarczenie czasopism (z wyjątkiem prenumeraty), usług hotelarskich, gastronomicznych, przewozu rzeczy i towarów związanych z kulturą i rozrywką, jeśli w umowie określono termin świadczenia usługi. Nie można zatem zwrócić np. biletów na koncert czy mecz.

