Dzień Ochrony Danych Osobowych. Jak zabezpieczyć się przed wypływem informacji? RDC 28.01.2024 13:56 Jak dbać o bezpieczeństwo swoich danych w dobie rosnącej liczby przypadków cyberprzestępstw? O tym mówi policja w Dniu Ochrony Danych Osobowych. Oprócz regularnej zmiany kodów i haseł warto uważać na tak zwany phishing, czyli internetowe oszustwa. — Ludzie się na to nabierają. Klikają w linki lub wysyłają kontakt do siebie — mówi podinspektor Marek Słomski.

Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych (autor: pexels)

Dziś Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych. Jego celem jest podnoszenie świadomości i wspieranie działań w zakresie odpowiedniego zabezpieczania prywatnych informacji na nasz temat.

Dla policjantów Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych to okazja, aby przypomnieć, jak dbać o bezpieczeństwo swoich danych w dobie rosnącej liczby przypadków cyberprzestępstw.

Podinspektor Marek Słomski z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach podpowiada, aby używać w internecie silnych haseł dostępu do kont - na przykład w mediach społecznościowych. Dobrą praktyką jest też regularna zmiana haseł oraz kodów i niezapisywanie ich w łatwo dostępnych miejscach.

— Oczywiście to, co powiem teraz, jest banałem, ale nie ujawniamy kodu pin karty nikomu, nie zapisujemy jej na karcie czy karteczce w portfelu, bo w razie utraty możemy zostać okradzeni. Zasłaniamy klawiaturę podczas wpisywania kodu pin przy bankomatach. Jak podchodzimy do bankomatu, przyjrzyjmy się, czy czasami ktoś nie ingerował i nie zainstalował nakładki na klawiaturę, czy też kamerki, bo takie rzeczy się zdarzają — mówi Słomski.

Phishing, co to takiego?

Warto uważać też na tak zwany phishing, czyli internetowe oszustwa, w których ktoś podszywa się pod wybraną instytucję w celu wyłudzenia naszych danych. Zwykle jest to poprzedzone obietnicą łatwego zysku.

— Osoby się na to nabierają. Klikają lub też wysyłają kontakt. Później oddzwaniają pseudo przedstawiciele handlowi, i zaczyna się „urabianie ofiary”. Te osoby często tracą — dodaje Słomski.

Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony przez Komitet Ministrów Rady Europy w 2006 roku.

