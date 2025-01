Prof. Tomasz Orłowski: Nie powinniśmy czynić z Europy przykładu dla świata Adrian Pieczka 02.01.2025 12:42 Nie powinniśmy czynić z Europy przykładu dla świata - ocenił w Polskim Radiu RDC ambasador tytularny prof. Tomasz Orłowski. W „Poranku RDC” w ramach Studium Obywatelskiego rozmawialiśmy o tym, co czeka Europę i świat w nadchodzącym roku. Polska obejmuje prezydencję w Radzie Europejskiej, przez najbliższe pół roku będzie stała na czele Unii Europejskiej i kierowała jej pracami.

1 stycznia Polska przejęła po Węgrzech prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Uroczysta inauguracja półrocznego przewodnictwa będzie miała miejsce w Warszawie w piątek, 3 stycznia. O wyzwaniach, które czekają Europę i świat rozmawialiśmy w Polskim Radiu RDC w ramach cyklu Studium Obywatelskie.

Ambasador tytularny prof. Tomasz Orłowski przyznał, że niepokoi go stawianie Europy jako wzoru dla innych.

- Zresztą była jakby ta strategia Unii Europejskiej w odniesieniu do celów klimatycznych. To na nasz przykład powinni się powoływać inni. Powiedziałbym, że to jest z całą pewnością błędne myślenie. My nie powinniśmy czynić z siebie przykładu dla świata. My powinniśmy patrzeć na innych również, jak radzą sobie choćby z ekspansją gospodarczą - tłumaczył.





Jak mówił Orłowski, bezpieczeństwo europejskie przesuwa się na wschód.

- Szczęśliwy zbieg okoliczności, który powoduje, że o losach Unii Europejskiej będzie współdecydowała z tym głosem przewodniczącego Polska. My przez pół roku będziemy decydowali, albo będziemy bardziej precyzyjnie doprowadzali do wspólnych decyzji 27 państw - wyjaśnił.





W ciągu najbliższego pół roku w naszym kraju odbędzie się ponad 300 oficjalnych spotkań dotyczących działań UE. Ostatni raz prezydencję w Radzie UE Polska objęła w drugim półroczu 2011 r.

