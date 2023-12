M. Biejat w RDC: Lewica nie poprzez R. Trzaskowskiego w wyborach samorządowych Adam Abramiuk 06.12.2023 14:27 Lewica nie poprze Rafała Trzaskowskiego jako kandydata na prezydenta Warszawy w najbliższych wyborach samorządowych. Wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat powiedziała w audycji Radia dla Ciebie „Polityka w południe”, że taki wariant jest wykluczony.

Magdalena Biejat (autor: RDC)

Nie będzie poparcia Lewicy dla Rafała Trzaskowskiego w najbliższych wyborach samorządowych. Wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat powiedziała w Radiu dla Ciebie, że podczas wiosennych wyborów nie będzie wspólnej listy do sejmików i rad miejskich.

– Jeżeli chodzi o Warszawę, to nikt z Lewicy nie jest entuzjastą pomysłu, żeby wystawiać wspólną listę. Jesteśmy różnymi partiami i mamy różne programy, również na poziomie miejskim. Chcemy iść z naszym programem i dać wyborcom wybór – powiedziała wicemarszałek.

Jak podkreśliła, Lewica prowadzi obecnie rozmowy co do wspólnego startu m.in. z ruchami miejskimi.

– Na pewno będziemy walczyć o to, żeby zdobyć jak najlepszy wynik do rady miast i do rad dzielnic. Na pewno też będziemy starali się stworzyć jak najszerszą koalicję, żeby głos mieszkańców, którzy chcieliby miasta bardziej otwartego na różne grupy i progresywnego, został usłyszany – podkreśliła Biejat.

Magdalena Biejat zapowiedziała, że Lewica swojego kandydata na prezydenta Warszawy przedstawi na początku przyszłego roku.

