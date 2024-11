A. Diduszko-Zyglewska o Rafale Trzaskowskim: nie jest reprezentantem Lewicy Marta Hernik 15.11.2024 17:05 Prawybory w Koalicji Obywatelskiej już 22 listopada. Wyniki poznamy dzień później. Okaże się, czy w wyścigu o fotel prezydenta wygra Rafał Trzaskowski czy Radosław Sikorski. O stosunku do kandydatury Rafała Trzaskowskiego mówiła w audycji „Polityka w południe” Agata Diduszko-Zyglewska, radna m. st. Warszawy z Nowej Lewicy.

Agata Diduszko-Zyglewska (autor: rdc)

Agata Diduszko-Zyglewska przyznała w audycji Polskiego Radia RDC, że pracuje z Trzaskowskim na co dzień i ceni tę współpracę. Radna wskazała jednak, że prezydent Warszawy nie jest stricte reprezentantem Lewicy.

– Jako człowiek, z którym współpracuję, jest mi bliski. Natomiast tutaj nie wchodziłabym od razu w taki stereotyp wokół niego tworzony, że jest reprezentantem Lewicy. Nie, nie jest – mówiła radna.

Przedstawicielka Nowej Lewicy wymieniła jednak zalety, które sprawiają, że jej zdaniem prezydent Warszawy dobrze sprawdziłby się również jako prezydent kraju.

– Jest dyplomatą, ma też duże doświadczenie europejskie, pracował jako Europoseł. Myślę, że rzeczywiście jego umiejętności dyplomatyczne to coś, co działa na jego korzyść. Ponieważ Donald Trump na nieszczęście całej Europy wygrał wybory w USA, to oczywiście musi z nim współpracować dyplomatycznie polska władza – wskazywała radna Lewicy.

Prawybory prezydenckie w Koalicji Obywatelskiej zapowiedziane zostały na piątek, 22 listopada. Już dzień później Koalicja ma ogłosić oficjalnego kandydata na prezydenta w nadchodzących wyborach.

