Hodował w domu halucynogenne grzyby. 21-latek w rękach policji

Policjanci z Płońska zatrzymali 21-latka z gminy Baboszewo, który w domu prowadził uprawę halucynogennych grzybów. Posiadał też, jak ustalono podczas wstępnego badania, amfetaminę, marihuanę, mefedron i haszysz. Mężczyźnie grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

Narkotyki znalezione w mieszkaniu zatrzymanego (autor: Płońska policja)

Jak poinformowała w środę rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Płońsku kom. Kinga Drężek-Zmysłowska, funkcjonariusze zajmujący się tam zwalczaniem przestępczości narkotykowej ustalili, że 21-latek z gminy Baboszewo może przechowywać w miejscu zamieszkania narkotyki.

- W czasie przeszukania domu młodego mężczyzny w jego pokoju, w szufladach biurka, kryminalni znaleźli kilka pudełek, torebek strunowych i zawiniątek z folii aluminiowej z zawartością różnych substancji, w tym białego proszku, suszu roślinnego oraz kryształków i „plasteliny”. Wstępne badanie wykazało, że jest to: amfetamina, marihuana, mefedron i haszysz - przekazała kom. Drężek-Zmysłowska.

Nawet 3 lata więzienia

Podkreśliła, że w trakcie przeszukania okazało się, iż "na podłodze w pokoju 21-latka znajdowało się pięć foliowych toreb z rosnącymi w nich grzybami, słoiki z już zasuszonymi oraz nawozy do ich uprawy". - Mężczyzna przyznał, że są to grzyby halucynogenne. Grzybnie zostały zabezpieczone i wysłane do specjalistycznych badań laboratoryjnych - dodała rzeczniczka płońskiej policji.

Jak zaznaczyła, zatrzymanemu 21-latkowi przedstawiono zarzut posiadania środków odurzających i substancji psychotropowych, za co grozi do trzech lata pozbawienia wolności. - Wkrótce mężczyzna może usłyszeć kolejne zarzuty. Jest to zależne od wyniku badań laboratoryjnych pozostałych substancji - dodała kom. Drężek-Zmysłowska.

