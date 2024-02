Z osiedla Miodowa Jar znika ostatni budynek dla powodzian [ZOBACZ] Katarzyna Piórkowska 06.02.2024 15:17 Ostatni dom dla powodzian na osiedlu Miodowa Jar w Płocku przechodzi do historii. Rozpoczęła się rozbiórka budynku. W jego miejsce powstanie nowy budynek mieszkalny.

Z osiedla Miodowa Jar znika ostatni budynek dla powodzian (autor: Szymon Łabiński/UMP)

Ostatni tymczasowy dom na osiedlu Miodowa Jar znika z krajobrazu Płocka. W jego miejsce powstanie nowy budynek mieszkalny. Osiedle wybudowano na początku lat 80. XX wieku dla osób, które straciły dach nad głową w wyniku powodzi w 1981 roku.

- Miało służyć kilka lat, a stało się inaczej - przypomina prezydent Andrzej Nowakowski. - Budynki, które powstały jako tymczasowe, służyły tam kilkadziesiąt lat. Nie nadawały się do remontu, trzeba było całe to osiedle, budynek po budynku wyburzyć, postawić nowe. I z 13 pozostały już tylko 2 do realizacji, jeden już powstaje, drugi po wyburzeniu tego ostatniego budynku będzie także powstawał - mówi.

- Budowa osiedla dobiega końca - mówi prezydent. - W roku 2024 powinniśmy zakończyć już rewitalizację tego osiedla Miodowa Jar. W sumie na tym osiedlu zamieszka 177 rodzin. W roku bieżącym do wręczenia będzie 30 kluczy, po 15 w każdym budynku - wskazuje.





W sumie na osiedlu będzie 13 budynków z mieszkaniami komunalnymi. Miasto wyda na nie około 26 mln. zł.

Czytaj też: „Nietrudno uszkodzić samochód”. Rozlewisko nawet na ścieżce rowerowej i chodniku w Płocku