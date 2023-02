Warsztat tańca ludowego w płockim Spichlerzu Izabela Stańczak 15.02.2023 21:39 Do wspólnej zabawy w rytmie oberków i kujawiaków zapraszają mieszkańców Płocka muzycy z zespołu z Gąbina. W wydarzeniu mogą wziąć udział także amatorzy.

Warsztaty tańca ludowego w Płocku (autor: Etnografia - Muzeum Mazowieckie w Płocku (Spichlerz))

- Odbędą się warsztaty tańca ludowego, które poprowadzą dla nas członkowie zespołu Ziemia Gąbińska. Udział jest darmowy, serdecznie wszystkich zapraszamy. Będzie muzyka ludowa na żywo. Będziemy uczyć się wszystkich oberków, kujawiaków i innych ludowych tańców - mówi Milena Kolibczyńska z Muzeum Mazowieckiego



Zajęcia z tańca rozpoczną się o godz. 12.00 w najbliższa sobotę.

- Spotkanie w Spichlerzu będzie okazją do poznania zespołu, który stał się bohaterem wystawy fotograficznej - mówi instruktor tańca Katarzyna Gać. - Zespół działa od października 2021 roku. W ciągu tego półtora roku miłością do folkloru udało się zarazić około 80 osób. Pracujemy w czterech grupach wiekowych, nasi najmłodsi członkowie zespołu mają 4 lata. Do seniora tak naprawdę - wyjaśnia.



Wystawę można oglądać do 26 lutego. Zespół prezentuje przede wszystkim folklor etnograficznego regionu gąbińsko-sannickiego.

