Ingres nowego biskupa. W Płocku zmiany w ruchu już od dziś Izabela Stańczak 25.11.2022 12:12 Zamknięta ulica i ograniczenia w parkowaniu w Płocku. Jeszcze dziś zmiany w organizacji ruchu w związku z ingresem Biskupa Płockiego Szymona Stułkowskiego, który odbędzie się w sobotę w bazylice katedralnej.

Ingres nowego biskupa. W Płocku zmiany w ruchu już od dziś (autor: RDC)

- Zmiany zaczną obowiązywać już dziś – mówi Konrad Kozłowski z biura prasowego ratusza. - 25 listopada w godzinach późnopopołudniowych i wieczornych należy liczyć się z ograniczeniem w dostępem do miejsc parkingowych na parkingach Starego Miasta - wskazuje.



Do soboty do godz. 16.00 wystąpią także ograniczenia w dostępie do miejsc parkingowych na pl. Nowy Rynek przed teatrem. Te będą zarezerwowane dla uczestników uroczystości.

Zamknięta ulica i parking

W sobotę od rana nieprzejezdna będzie jedna z ulic.

- W sobotę do 14:00 zamknięty zostanie fragment ulicy Mostowej od miejsca znajdującego się na wysokości Zajazdu Rybaki do placu Narutowicza, a także parkingi na samym Placu Narutowicza - mówi Kozłowski.



Ingres nowego biskupa płockiego rozpocznie się w sobotę o godz. 11.00.

