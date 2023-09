Festiwal Książek Samowydawców w ten weekend po raz pierwszy w Płocku Izabela Stańczak 30.09.2023 11:53 Po raz pierwszy w Płocku w ten weekend Festiwal Książek Samowydawców. To okazja, aby spotkać się z twórcami, porozmawiać o tym, co tworzą i dowiedzieć się więcej o procesie pisania oraz wydawania książek. – Będzie między innymi panel o samowydawaniu – zaprasza pomysłodawczyni wydarzenia i pisarka Kamila Goszczyńska.

Festiwal Książek Samowydawców (autor: Samowydawcy.pl)

Trzydziestu autorów, różnorodna tematyka – w ten weekend w Płocku Festiwal Książek Samowydawców.

– Jesteśmy samowydawcami, co oznacza, że oprócz tego, iż sami piszemy książki, to również nadzorujemy proces wydawniczy. Nasze książki przechodzą wszystkie etapy jak w wydawnictwach, ale to my wszystko koordynujemy – mówi pomysłodawczyni wydarzenia i pisarka Kamila Goszczyńska.

Dwudniowa impreza wzbogacona będzie o panele dyskusyjne i warsztaty.

– Będzie między innymi panel o samowydawaniu, czyli jak wydać książkę. Mamy też warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz spotkania autorskie – zaprasza Goszczyńska.

Na najmłodszych czekać będzie średniowieczna wioska i drużyna kusznicza, a dla wszystkich, którzy zgłodnieją – foodtrucki.

Wydarzenie w Hali Centrum Edukacji Al. Kobylińskiego 25 w sobotę w godz. 10–18 i w niedzielę w godz. 10–17. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

