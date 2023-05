Szymon Marciniak sędzią finału Ligi Mistrzów: Manchester City vs Inter Mediolan RDC 22.05.2023 14:40 Szymon Marciniak będzie sędzią finału Ligi Mistrzów – informację tę potwierdził nam jego brat Tomasz Marciniak. W Stambule zmierzą się drużyny Manchesteru City oraz Interu Mediolan.

Szymon Marciniak sędzią w Lidze Mistrzów (autor: RDC)

Pochodzący z Płocka Szymon Marciniak będzie sędziował w finale Ligi Mistrzów w Stambule 10 czerwca.

Informację tę potwierdził nam jego brat Tomasz. Wiadomość opublikował również w mediach społecznościowych rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski.

- Rozpiera mnie duma - mówi brat Szymona, Tomasz Marciniak. - Fantastyczny sezon i teraz udało się to wszystko zwieńczyć. Ta ekipa, która była z Szymonem na finale Mistrzostw Świata, tak samo teraz kolejna nominacja na najważniejsze wydarzenie piłkarskie w Europie. Ciężka praca doprowadziła Go do momentu w karierze, że zdobył wszystkie szczyty jakie są możliwe - dodaje.

42-letni Marciniak, który w grudniu sędziował finał mistrzostw świata w Katarze między Argentyną a Francją, po raz ósmy w tym sezonie został wyznaczony na spotkanie Champions League. Ostatnio był arbitrem rewanżowego półfinału Manchester City - Real Madryt (4:0).

Dwukrotnie w tej edycji LM sędziował natomiast Interowi. W fazie grupowej z Barceloną na wyjeździe (3:3) oraz w 1/8 finału, także na wyjeździe, z Porto (0:0).

Na liniach będą mu pomagać tradycyjnie Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz, a rolę czwartego sędziego będzie pełnić Rumun Istvan Kovacs. Za VAR będą odpowiedzialni z kolei Tomasz Kwiatkowski, Bartosz Frankowski i Niemiec Marco Fritz.

