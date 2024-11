Eksperci przed meczem ze Szkocją: Trudno będzie się podnieść po ostatniej porażce Przemysław Paczkowski 18.11.2024 11:44 Trudno będzie się podnieść po porażce z Portugalią, a Szkocja nie będzie dziś łatwym rywalem – dziennikarze TVP Sport Jakub Kazula i Bartosz Wieczorek mówili w „Magazynie Sportowym” Polskiego Radia RDC o szansach Biało-Czerwonych w dzisiejszym spotkaniu Ligi Narodów.

Od lewej: Przemysław Paczkowski, Bartosz Wieczorek, Jakub Kazula i Łukasz Starowieyski (autor: RDC)

Piłkarska reprezentacja Polski zagra dziś ze Szkocją o utrzymanie w dywizji A Ligi Narodów. Biało-Czerwonym na PGE Narodowym wystarczy remis, żeby utrzymać 3. miejsce w grupie i dzięki temu otrzymać szansę gry w barażach.

Jak jednak zauważył dziennikarz TVP Sport Jakub Kazula, trudno będzie się podnieść po porażce z Portugalią.

– Liczę na to, że będzie motywacja po tym, żeby to wszystko, co się dzieje wokół kadry i co się działo na boisku z Portugalią, przełożyć na Szkotów. To jednak nie będzie takie proste i faktycznie ta kadra jest podobna, ale jednocześnie w innym miejscu – zauważył.

Z kolei Bartosz Wieczorek, również z redakcji TVP Sport, dodał, że Szkocja nie będzie dziś łatwym rywalem.

– Zwycięstwo pozwoli im też awansować do pierwszego koszyka eliminacji mistrzostw świata, być może do ćwierćfinału Ligi Narodów, więc tak naprawdę oni grają o znacznie więcej niż reprezentacja Polski. Będą bardziej zmotywowani, a Szkoci pokazali w tych meczach Ligi Narodów, że potrafią grać w piłkę – powiedział.

Początek meczu o godzinie 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie. W wiadomościach RDC najważniejsze wydarzenia z meczu będzie relacjonował nasz reporter Miłosz Kuter.

Liga Narodów – sytuacja w grupie

Do ćwierćfinałów Ligi Narodów (marzec 2025) awansują po dwa najlepsze zespoły z każdej z czterech grup najwyższej dywizji. Trzecia drużyna zagra baraż o utrzymanie z jednym z wicemistrzów grup dywizji B, a ostatnia spadnie bezpośrednio na niższy szczebel.

Biało-Czerwoni, choć mają ogólnie znacznie gorszy bilans bramkowy od Szkotów, wyprzedzają ich w tabeli dzięki lepszemu bilansowi bezpośrednich meczów – zwyciężyli w Glasgow 3:2.

Drugiej pozycji podopieczni Probierza na pewno nie zajmą (gorszy bilans bezpośrednich meczów z Chorwatami), ale do utrzymania trzeciej, oznaczającej grę w marcowych barażach, wystarczy im remis.

Jak pokazuje historia, mecze Polaków ze Szkotami zawsze były zacięte i wyrównanie. Bilans dotychczasowych 12 potyczek jest nieznacznie korzystny dla biało-czerwonych, którzy odnotowali cztery zwycięstwa, sześć remisów i doznali dwóch porażek. Bramki: 18-16 na ich korzyść.

Ostatnie starcie obu ekip miało miejsce we wrześniu na Hampden Park w Glasgow, a Polacy wygrali 3:2 po golu Nicoli Zalewskiego z rzutu karnego w siódmej minucie doliczonego czasu gry. Tym samym na sześciu zakończyli serię spotkań bez zwycięstwa nad tym przeciwnikiem.

Czytaj też: Escola Varsovia zniknie z piłkarskiej mapy? Prezes akademii o braku porozumienia