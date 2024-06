Znamy skład Biało-Czerwonych na mecz z Austrią [SPRAWDŹ] RDC 21.06.2024 16:56 Dziś o godzinie 18:00 w Berlinie rozpocznie się drugi mecz Polaków na EURO 2024. Tym razem Biało-Czerwoni powalczą z Austriakami. Wracający po kontuzji Robert Lewandowski nie znalazł się w wyjściowym składzie na dzisiejszy mecz. Z kolei od pierwszych minut szansę w ataku dostaną Adam Buksa i Krzysztof Piątek, a w obronie - wracający po urazie Paweł Dawidowicz.

Skład na Austrię bez Lewandowskiego, w ataku Buksa i Piątek (autor: Łączy nas piłka/X)

Lewandowski leczył kontuzję uda i nie zagrał w niedzielnym meczu z Holandią w Hamburgu (1:2). Od wtorku trenował już z drużyną, ale na razie usiądzie na ławce rezerwowych.

Pod jego nieobecność opaskę kapitana ponownie założy Piotr Zieliński, który po raz 92. wystąpi w reprezentacji.

W porównaniu ze spotkaniem z Holandią trener Michał Probierz dokonał czterech zmian. W miejsce Bartosza Salamona, Tarasa Romanczuka, Kacpra Urbańskiego i Sebastiana Szymańskiego zagrają: wspomniani Dawidowicz i Piątek oraz Jakub Piotrowski i Bartosz Slisz.

Skład reprezentacji Polski: Wojciech Szczęsny - Jan Bednarek, Paweł Dawidowicz, Jakub Kiwior - Przemysław Frankowski, Jakub Piotrowski, Bartosz Slisz, Piotr Zieliński (kapitan), Nicola Zalewski - Adam Buksa, Krzysztof Piątek.

Mecz z Austrią

Po przegranym spotkaniu z Holandią (1:2) podopieczni Michała Probierza zmierzą się z Austrią. Obiecująca gra „Biało-Czerwonych” w meczu z Holendrami napawa nadzieją przed drugim spotkaniem fazy grupowej, jednak Austriacy nie poddadzą się łatwo.

I chociaż zespół Ralfa Rangnicka również przegrał swój pierwszy mecz (0:1), to wielu ekspertów wskazuje na to, że reprezentacja Austrii jest w lepszej dyspozycji niż „Oranje”. – To zbyt pochopna analiza – ocenił ekspert sportowy RDC Tomasz Sokołowski.

– Holandia jest lepszą drużyną od Austrii. To, czy my zagramy na lepszym poziomie, intensywnie i czy będziemy dobrze bronili, to dopiero będzie można powiedzieć po meczu, czy ten przeciwnik był lepszy od Holandii. Teraz są tylko dywagacje. Przed meczem Holandia jest lepszą drużyną od Austrii – tłumaczył.

Strefa Euro 2024 w RDC

Za nami ósmy odcinek „Strefy Euro 2024” w Radiu dla Ciebie. Nasi dziennikarze i eksperci poprowadzili przedmeczową analizę spotkania z Austrią. Omówione zostały również mocne i słabe strony obu drużyn.

Gośćmi Marka Wiernika byli:

👉 Tomasz Sokołowski – ekspert piłkarski RDC

👉Bogdan Kalus – aktor

👉 Miłosz Kuter – dziennikarz RDC

Od 18:00 eksperci na bieżąco będą komentować wydarzenia boiskowe oraz przekażą najważniejsze informacje dla słuchaczy, którzy w tym czasie nie będą mogli obejrzeć meczu w telewizji.

Na naszym kanale YouTube dostępna będzie także transmisja na żywo ze studia „Strefy Euro 2024”.

