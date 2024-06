Trwa pierwszy mecz Biało-Czerwonych w piłkarskich mistrzostwach Europy 2024 RDC 16.06.2024 14:03 O godzinie 15:00 w Hamburgu rozpoczął się pierwszy mecz polskich piłkarzy w mistrzostwach Europy. Ich rywalem jest Holandią. W wyjściowym składzie znaleźli się Kacper Urbański i Taras Romaczuk. Brakuje m.in. kontuzjowanych wcześniej Pawła Dawidowicza, Karola Świderskiego i - co było pewne od kilku dni - Roberta Lewandowskiego.

Polscy kibice przed meczem grupy D piłkarskich mistrzostw Europy z Holandią (autor: PAP/Leszek Szymański)

Selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz ogłosił skład na mecz grupy D piłkarskich mistrzostw Europy, w którym reprezentacja Polski zagra w Hamburgu z Holandią.

Polska: Wojciech Szczęsny - Przemysław Frankowski, Jan Bednarek, Bartosz Salamon, Jakub Kiwior - Kacper Urbański, Piotr Zieliński, Taras Romanczuk, Nicola Zalewski - Sebastian Szymański, Adam Buksa. Selekcjoner: Michał Probierz.

Holandia: Bart Verbruggen - Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk, Nathan Aké - Jerdy Schouten, Tijjani Reijnders, Joey Veerman - Xavi Simons, Memphis Depay, Cody Gakpo. Selekcjoner: Ronald Koeman.

Początek spotkania o 15.00.

Pierwszy mecz Biało-Czerwonych

Reprezentacja Polski zagra dziś z Holandią w swoim pierwszym meczu w piłkarskich mistrzostwach Europy 2024.

Jak przekonali się nasi reporterzy, mieszkańcy Mazowsza wierzą w zwycięstwo Biało-Czerwonych i choć zauważają, że może nie być lekko, to są pełni wiary w wygraną.

Do występów Biało-Czerwonych z nadzieją podchodzą m.in. warszawiacy.

Z kolei radomscy kibice mają pewne obawy, ale też nie tracą nadziei.

Podobnego zdania są również mieszkańcy Ciechanowa.

Tymczasem w Płocku jest nie tylko wiara w zwycięstwo z Holandią, ale i w wyjście z grupy.

Strefy kibica na Mazowszu

Do wspólnego kibicowania reprezentacji Polski podczas Euro 2024 zapraszają wybrane mazowieckie miasta.

Warszawska Strefa Kibica na błoniach Stadionu Narodowego ruszy w niedzielę. Będzie tam można obejrzeć wszystkie grupowe mecze Polaków.

Transmisje meczów będą wyświetlane na specjalnie przygotowanym telebimie. Na kibiców będą czekać także strefy wypoczynkowe zorganizowane we współpracy z partnerami wydarzenia. Wśród atrakcji znajdą się m.in. malowanie buziek, dmuchańce dla dzieci, czy miniboisko do piłki nożnej.

Do dyspozycji fanów będą również liczne punkty gastronomiczne z ciepłymi i zimnymi przekąskami oraz napojami.

Liczba miejsc w strefie będzie ograniczona – na jej terenie jednocześnie będzie mogło się znajdować maksymalnie około 10 tysięcy osób. Wydarzenie jest bezpłatne i nie wymaga generowania biletu wstępu.

Strefa kibica będzie również na rynku w Płońsku. Kibice z miasta i powiatu będą mogli wspólnie obejrzeć inauguracyjny mecz polskiej reprezentacji, ale nie zabraknie też innych atrakcji.

– Gościem specjalnym będzie Adrian Duszak, mistrz świata w teqballu, a więc dyscyplinie przypominającej piłkę nożną i tenis stołowy. Strefa kibica rozpocznie się o godzinie 14:00, a w programie wspólne oglądanie spotkania Polska – Holandia oraz sportowe animacje – zaprasza rzecznik Urzędu Miasta w Płońsku Filip Przedpełski.

Z kolei Pułtusk zaplanował strefę ekokibica.

– Będzie to specjalnie przygotowane miejsce na naszej przystani w Pułtusku. Mamy nadzieję, że będziemy oglądać więcej niż trzy mecze naszej reprezentacji. Będą te różnego rodzaju wydarzenia towarzyszące, jak konkursy, przedstawienia, ale również elementy sportowe jak treningi czy rozgrzewki – mówi Damian Szewczyk z Eko Pułtusk.

Strefa Euro w RDC

Atmosferę piłkarskiego święta można również poczuć w Radiu dla Ciebie. W specjalnej audycji „Strefa Euro '24” można poznać ciekawostki na temat drużyn występujących na mistrzostwach Europy w Niemczech czy opinie ekspertów.

Na audycję zaprasza Marek Wiernik, eksperci i dziennikarze Radia dla Ciebie. Codziennie o godzinie 16!

Euro 2024

Po raz trzeci w ME zagrają 24 reprezentacje. Zostały one podzielone na sześć grup. Po dwie czołowe z każdej oraz cztery z najlepszym bilansem spośród tych, które zajmą trzecie lokaty, awansują do 1/8 finału. Począwszy od tej fazy, obowiązywać będzie system pucharowy, czyli przegrywający odpada.

Mecz Polski z Holandią w niedzielę 16 czerwca o godz. 15:00. Później rywalami naszej reprezentacji będą jeszcze Austria – 21 czerwca w Berlinie oraz Francja – cztery dni później w Dortmundzie.

Będzie to piąty start Biało-Czerwonych w tej imprezie. Dotychczas trzykrotnie odpadli po fazie grupowej, a osiem lat temu we Francji dotarli do ćwierćfinału, przegrywając w nim w serii rzutów karnych z późniejszym triumfatorem – Portugalią.

Finał Euro 2024 zaplanowano na 14 lipca na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.

