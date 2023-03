Szybka Kolej Miejska już w Piasecznie. Pojawiły się dwie nowe linie Adrian Pieczka 13.03.2023 17:54 Z Piaseczna teraz także SKM-ką. Z podwarszawskiej miejscowości odjeżdżają teraz dwie nowe linie. S4 dojedziemy przez Warszawę Gdańską do Wieliszewa, a S40 do Warszawy Głównej. Do tej pory do Piaseczna dojeżdżały tylko składy Kolei Mazowieckich.

SKM w Piasecznie (autor: RDC)

Nowe linie Szybkiej Kolei Miejskiej z Piaseczna mają rozwiązać problem korków spowodowanych wprowadzeniem buspasa na Puławskiej. Linia S4 będzie kursowała przez siedem dni w tygodniu. Linia S40 będzie dostępna w dni powszednie.

Mieszkańcy liczą, że nowe linie będą punktualniejsze niż Koleje Mazowieckie.

- Nowe linie znacznie zwiększyły komfort przejazdu na tej trasie - mówi prezes SKM, Alan Beroud.

- Czas przejazdu do Warszawy Głównej to 35 minut. Czas przejazdu do Wieliszewa to 70 minut. Pociągi ruszają co pół godziny. Jeżeli chodzi o S4 to bliżej wpół do. Jeżeli chodzi o S40 to bliżej pełnych godzin z Piaseczna - mówi prezes.

W pociągach obowiązują wszystkie bilety Zarządu Transportu Miejskiego w tym także Bilety Metropolitalne.

Rozkłady jazdy można znaleźć na stronie wtp.waw.pl

