"Nasze zdrowie, nasza przyszłość": Instytut Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym (IPCC) walczy z chorobami cywilizacyjnymi poprzez edukację i dialog polityczny

"Nasze zdrowie, nasza przyszłość" to projekt, który nie tylko edukuje, ale daje młodym szansę na zmiany społeczne. Instytut Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym (IPCC) zaprasza młodzież do udziału w trzech intensywnych (bezpłatnych) zjazdach w Warszawie, gdzie w lutym i marcu br. będą kształtować przyszłość zdrowotną kraju, zadając pytania politykom i prezentując własne projekty. Nasz projekt to szansa na rewolucję w myśleniu o zdrowiu!