Koncert charytatywny ODBUDOWUJEMY SZTUKĄ - Góra Kalwaria dla Powodzian 15.10.2024 14:28 Góra Kalwaria solidaryzuje się z mieszkańcami terenów zalanych wodą na południu Polski. Z tej potrzeby zrodziła się inicjatywa zorganizowania wyjątkowego wydarzenia, które ma na celu wsparcie powodzian ze Stronia Śląskiego i Lądka-Zdroju w Kotlinie Kłodzkiej.

1

W sobotę, 26 października zapraszamy wszystkich mieszkańców na dzień pełen atrakcji pod hasłem: ODBUDOWUJEMY SZTUKĄ | Góra Kalwaria dla Powodzian.

Tego dnia dnia odbędą się koncerty, pokazy strażackie, animacje dla dzieci, będą dmuchańce, strefa gastronomiczna a także wielka aukcja przedmiotów.

W organizację tego wydarzenia zaangażowało się wiele różnych lokalnych grup społecznych i stowarzyszeń, m.in. Stowarzyszenie Nowa Kalwaria czy Stowarzyszenie Mieszkańców Sołectwa Czachówek, które odpowiada za organizację zbiórki charytatywnej.

W wielu miejscach Góry Kalwarii będziecie mogli spotkać wolontariuszy, którzy do puszek będą zbierali pieniądze. Aby usprawnić zbiórkę i umożliwić wsparcie na szerszą skalę, utworzone zostało specjalne konto w Mazovia Banku, na które już teraz można wpłacać pieniędze. Nr konta: 36 8003 0003 2001 0091 0429 0003.

Z radością ogłaszamy, że w tym dniu podczas koncertu wystąpią dla Was wyjątkowi artyści: Olga Bończyk, Kuba Sienkiewicz, Robert Gierlach, Leszek Świdziński i Ramona Rey, Wojciech Niedziółka, Rainy Day, Groove Cafe, Michał Sołtan, Air Band, Manufaktura Tańca Bartek.

Imprezę poprowadzą:

Adam Dobrzyński (Polskie Radio)

Mariusz Kozak (GoogleBox)

Aleksandra Świdzińska (Ośrodek Kultury)

Informacje o kolejnych gwiazdach, które dołączą do wydarzenia, będziemy publikować na bieżąco na naszej stronie www.kulturagk.pl

Podczas koncertu odbędzie się również wielka licytacja, z której dochód w całości przeznaczymy na pomoc osobom dotkniętym powodzią.

Osoby oraz firmy, które pragną przekazać przedmioty lub vouchery na aukcję, mogą je przynosić do Ośrodka Kultury w godzinach jego pracy lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem: 503 928 337. Zajmiemy się ich magazynowaniem i ewidencjonowaniem i dostarczymy na licytację w dniu 26 października do hali OSIR.

Zapraszamy was na to wyjątkowe wydarzenie. Zarezerwujcie sobie termin i dołączcie do nas.

Przyjdźcie, wspierajcie naszą inicjatywę i bądźcie częścią tej pięknej akcji, bowiem #RazemMożemyWięcej

Sobota, 26 października 2024 r.

Hala Sportowa OSIR, ul. Białka 7 w Górze Kalwarii

Szczegółowy program wydarzenia już wkrótce!

Wierzymy, że dzięki wspólnym wysiłkom przyczynimy się do odbudowy nie tylko zniszczonych miejsc, ale także nadziei i poczucia bezpieczeństwa wśród tamtejszej społeczności.

Do zobaczenia!

Partnerzy główni:

Gmina Góra Kalwaria, Powiat Piaseczyński, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii, Stowarzyszenie Mieszkańców Sołectwa Czachówek

Partnerzy:

Koszary Arche Hotel, Zakład Gospodarki Komunalnej w Górze Kalwarii, Stowarzyszenie Nowa Kalwaria, Góra Mieszkańców, OSP Góra Kalwaria, ZRYW Poland Chapter Góra Kalwaria, Miejski Klub Koszykówki, Eko Zielarka, MAG Modern ART Galery, Urzeczeni Rowerem, Mariano Italiano, All-Pro-Polska, MD Druk Krzysztof Szewczyk, Trak Instal, Zespół Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, Liceum Ogólnokształcące w Górze Kalwarii, Zespół Szkół nr 1, Szkoła Podstawowa w Czersku, Klub Senior+ Wisełka, WyRatujecie.pl, Żabieniec Rośliny Ozdobne, SomeSweet.pl, Piernikowa Galeria, Koło Gospodyń Dwórki Królowej Bony, Miłośnicy Kultury Urzecza, Koło Gospodyń Wisełka z Podłęcza, KGW Urzeczanki, Skauci Europy, Mali Odkrywcy

♦♦♦

Chcesz być na bieżąco z wydarzeniami, które organizujemy w Górze Kalwarii? Zapisz się na nasz newsletter (https://kulturagk.pl/newsletter/) a nic Cię nie ominie.

Facebook @Ośrodek Kultury Góra Kalwaria

Instagram @osrodekkulturygk

Zapraszamy serdecznie