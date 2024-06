Festiwal „Deszcz” w Kobyłce - 30 czerwca 2024 r. 27.06.2024 16:54 Sztuka Deszcz, którą Miron Białoszewski napisał dla Teatru na Tarczyńskiej, i której nigdy nie wystawił, przez 70 lat była uznawana za zaginioną. W 2023 roku niespodziewanie odnalazły się aż dwie jej wersje. Jedna z nich „ukrywała się” w Kobyłce. 30 czerwca, właśnie tu, w mieście, z którym związany był Białoszewski w latach 1947-1955, po raz pierwszy odbędzie się Festiwal „Deszcz” w Kobyłce. W programie prapremiera spektaklu na podstawie sztuki Deszcz w wykonaniu Teatru Malabar Hotel, wernisaż wystawy plenerowej „Wenusjanie” – Historia grupy kobyłeckiej, wykład Od grupy kobyłeckiej do Teatru na Tarczyńskiej i… tort z okazji 102. urodzin Białoszewskiego.

Spektakl Deszcz

Spektakl Deszcz jest prapremierową interpretacją dwóch odnalezionych nie-dawno tekstów Mirona Białoszewskiego, które dzieli dekada, a łączy wspólny motyw przewodni i jednocześnie tytułowy deszcz. Jak sugerują twórcy, Marcin Bartnikowski i Marcin Bikowski, deszcz jest tutaj krajobrazem wewnętrznym bohaterów, a jednocześnie siłą wywołującą niepokojące obrazy. Dokąd pro-wadzi nas wyobraźnia Mirona? Czy oglądamy tylko miłosny duet, a potem trójkąt? Czy nastrój i napięcie (nie tylko erotyczne) to zapowiedź tańca miłości i śmierci? W performatywnej wersji spektaklu, w kobyłeckim ogrodzie, spró-bujemy zbadać te zagadnienia.

Pierwsze wystawienie odbędzie się w 102. rocznicę urodzin Białoszewskiego, więc nie obejdzie się bez tortu urodzinowego. Na pokazy Deszczu będzie można wybrać się ponownie we wrześniu – do Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce. Aktualne informacje od 1 lipca 2024 na stronie Fundacji Natura i Sztuka (www.facebook.com/Fundacja.Natura.i.Sztuka) i Urzędu Miasta Kobyłka (www.kobylka.pl).

Wykład Od grupy kobyłeckiej do Teatru na Tarczyńskiej

Przed prapremierą Agnieszka Czerniak opowie historię zagubienia i odnalezienia sztuki Deszcz (1947 i 1954), a także zdradzi tajemnicę, gdzie „ukrywała się” druga wersja. Z wykładu Od grupy kobyłeckiej do Teatru na Tarczyńskiej dowiemy się, co łączyło z podwarszawską miejscowością legendarny teatr założony z inicjatywy Lecha Emfazego Stefańskiego.

Teatr na Tarczyńskiej powstał w Warszawie w 1955 roku jako prywatna scena trzech autorów: Lecha Emfazego Stefańskiego, Bogusława Choińskiego i Miro-na Białoszewskiego oraz ich przyjaciół. Jednak jego historia miała swój począ-tek w Kobyłce oraz w pobliskiej Zielonce, gdzie na twórcze dyskusje o sztuce spotykała się tak zwana grupa kobyłecka. To właśnie w Kobyłce w 1947 roku powstała pierwsza wersja – odnalezionej niedawno – sztuki Deszcz, którą Miron Białoszewski chciał wystawić w Teatrze na Tarczyńskiej w 1956 roku. Do realizacji jednak nie doszło, aż do dziś.

Wystawa o kobyłeckich „Wenusjanach”

W ramach festiwalu odbędzie się również wernisaż wystawy plenerowej „Wenusjanie”. Historia grupy kobyłeckiej, po której oprowadzą jej kuratorki, Agnieszka Karpowicz i Magdalena Staroszczyk. – Opowiemy, dlaczego tuż po wojnie to właśnie w Kobyłce kwitło życie artystyczne, intelektualne i towarzy-skie. W jaki sposób trafił tu Białoszewski? Dlaczego częstym gościem bywał Konstanty Ildefons Gałczyński i czy twórca dobranocki „Miś Uszatek” mógł znaleźć wspólny język z awangardowymi poetami? – wymienia Karpowicz. Wystawa przedstawia historię grupy kobyłeckiej funkcjonującej między 1947 a 1955 rokiem. Na pierwszy plan wydobywa perspektywę uczestników tego twórczego fermentu mieszkających w Kobyłce (Irena Prudil, Jerzy Grygolunas i Stanisław Swen Czachorowski) i pobliskiej Zielonce (Bogusław Choiński).

Wystawa pokazuje podwarszawskie miejscowości jako tygiel twórczy, z któ-rego wyłoniły się najciekawsze w polskiej kulturze XX wieku zjawiska teatralne, literackie, plastyczne i muzyczne.

Po 30 czerwca wystawę będzie można obejrzeć w Miejskim Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Kobyłce. Aktualne informacje od 1 lipca 2024 na stronie Fundacji Natura i Sztuka (www.facebook.com/Fundacja.Natura.i.Sztuka) i Urzędu Miasta Kobyłka (www.kobylka.pl).

Twórczynie i twórcy festiwalu

Fundacja Natura i Sztuka – założona w 2021 roku z siedzibą w Kobyłce. Kon-centruje się na łączeniu świata kultury z działalnością na rzecz środowiska naturalnego. Promuje działania dotyczące ochrony przyrody i wspiera działalność artystów, w szczególności dotyczącą tematyki relacji człowieka z naturą. Działa na rzecz badania dziedzictwa kulturowego Polski i edukacji w tym zakresie. Fundację tworzą:

Małgorzata Lasocka – prezeska Fundacji. Od 30 lat prowadzi zajęcia dla dzieci i dorosłych w swojej Manufakturze Papieru Czerpanego w Kobył-ce, w której na historycznych odtworzonych urządzeniach przeprowadza warsztaty z czerpania papieru. Na zaproszenie wielu muzeów w Polsce prowadzi warsztaty związane z historią sztuki oraz ochroną środowiska. Współpracowała z Ministerstwem Edukacji podczas tworzenia podręcz-nika dla szkoły podstawowej.

Zofia Lasocka – wiceprezeska Fundacji. Graficzka i ilustratorka, absolwent-ka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Organizuje plenery i warsztaty graficzne dla artystów. Współorganizuje stacjonarne i wyjazdowe szko-lenia dla młodzieży m.in. z zakresu umiejętności liderskich. Pisze i ilustruje teksty dla dzieci, m.in. w magazynie Kosmos dla dziewczynek.

Przemysław Lasocki – przewodniczący Rady Fundacji.

Stanisław Lasocki – członek Rady Fundacji.

Agnieszka Czerniak – z wykształcenia teatrolog, kuratorka wystawy Teatr na Tarczyńskiej 1955–1958 w Galerii Studio w Warszawie (1996), konsultantka merytoryczna wystawy Białoszewski nieosobny w Muzeum Woli (2022). Autorka tekstów poświęconych historii Teatru na Tarczyńskiej, a także działalności Bogusława Choińskiego i Lecha Emfazego Stefańskiego.

Agnieszka Karpowicz – pracuje w Instytucie Kultury Polskiej UW, ostatnio opublikowała książkę Białoszewski temporalny (czerwiec 1975 - czerwiec 1976) (2023). Współredaktorka i współautorka m.in. rocznika MiroFor o życiu i twórczości Białoszewskiego. Współkuratorka wystaw Znikające krajobrazy. „Opowieść przestrzenna” Mirona Białoszewskiego (2016) i Białoszewski nieosobny (2022) w Muzeum Warszawy.

Magdalena Staroszczyk – adiunktka w Muzeum Woli, oddziale Muzeum Warszawy, kuratorka, badaczka, twórczyni. Kuratorowała i współkuratorowała m.in. wystawy Kim Lee. Królowa Warszawy (2023), Białoszewski nieosobny (2022), Niech płyną! Inne rzeki Warszawy (2022).

Teatr Malabar Hotel – powstał w 2009 roku, jest prowadzony przez Marcina Bartnikowskiego i Marcina Bikowskiego. Regularnie współpracuje z warszawskim Teatrem Dramatycznym, a także z teatrami w Polsce. W 2023 roku teatr przygotował sztukę Nieosobni – program romantyczny w czterech częściach podszyty mykologią, ezoteryką i psychotroniką, inspirowaną działalnością grupy i Teatru na Tarczyńskiej oraz wystawą w Muzeum Woli.

Kobyłka

Miasto położone 17 km na północny wschód od Warszawy. Dobrze skomunikowane ze stolicą – dojeżdżają tu pociągi Kolei Mazowieckich z Dworca Wileńskiego (17 min.) i ze stacji Warszawa Śródmieście (35 min).

Organizator: Fundacja Natura i Sztuka

Patronat medialny: Polskie Radio RDC

Kuratorki: Agnieszka Karpowicz i Magdalena Staroszczyk

Partnerzy: Urząd Miasta Kobyłka, Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie, Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce, Stowarzyszenie Inna Strona Miasta