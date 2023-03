"Młodość zostawiliśmy za kratami więzienia". Ostrołęka pamięta o Żołnierzach Wyklętych Alicja Śmiecińska 01.03.2023 15:46 W uroczystościach na dziedzińcu przed Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce wzięli udział radni, samorządowcy, harcerze, uczniowie i przedstawiciele organizacji kombatanckich. Obchody święta Żołnierzy Wyklętych potrwają do 5 marca.

Uroczystości przed Muzeum Żołnierzy Wyklętych (autor: RDC)

Wspomnieniami dzielił się m.in aresztowany i skazany w latach 50 - Jak Olech, członek Zjednoczonego Stronnictwa Narodowego.

- Zostałem skazany przez sąd wojskowy 6.10.1952 roku na pięć lat więzienia. Pozbawiony praw obywatela honorowego i społecznych na okres trzech lat i przepadek mienia. Nasze pokolenie nie miało ani dzieciństwa ani młodości. Bo dzieciństwo to mieliśmy za jednej okupacji, za drugiej okupacji a młodość swoją zostawiliśmy za kratami więzienia - wspomina.

Żołnierze Wyklęci wybrali służbę i marzenia o prawdziwie wolnej Polsce - mówi dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce Janusz Kotowski.

- Warto pamięta, że prócz tego bohaterstwa ci młodzi ludzie byli tacy sami jak współczesna młodzież. Tak samo chcieli żyć, bawić się, tańczyć, zakochiwać się, uczyć się, studiować. Oni byli tacy sami tylko w pewnej chwili dziejów potrafili wybrać to co jeszcze ważniejsze niż ten urok codziennego młodego życia. To jest w nich piękne - dodaje.

W czwartek Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce organizuje na debatę oksfordzką poświęconą Żołnierzom Niezłomnym.

Na sobotę zaplanowano zawody strzeleckie "O Puchar Dyrektora MŻW" i koncert pod tytułem "Panny Wyklęte ".

