Asp. Marcin Brewczyński pokazuje, że można ze znakomitymi wynikami łączyć policyjną służbę ze sportem na światowym poziomie. Policjant wziął udział w Pucharze Świata w Nordic Walking w Maroko, gdzie zajął I miejsce w swojej kategorii wiekowej i II miejsce na dystansie 10 kilometrów.

Dwukrotne podium policjanta z Ostrołęki. Wywalczył je w Pucharze Świata w Nordic Walking w Maroko (autor: Policja Mazowiecka)

Asp. Marcin Brewczyński na co dzień jest funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Służbę pełni jako dzielnicowy w Posterunku Policji w Łysych. W czasie wolnym od obowiązków służbowych oddaje się swojej pasji, jaką jest Nordic Walking. Sport był zawsze jego pasją, do 2018 roku była to kulturystyka, sporty siłowe, czy sztuki walki. Jest także, m.in. instruktorem wyszkolenia strzeleckiego w ostrołęckiej komendzie Policji.

Policjant 18 listopada wyleciał na północno-zachodni kraniec Afryki Północnej, aby wziąć udział w Pucharze Świata w Nordic Walking federacji ONWF w Marrakeszu. To jedne z najbardziej prestiżowych zawodów tej organizacji. World Original Nordic Walking Federation skupia największą liczbę czołowych zawodników.

Po dwóch dniach aklimatyzacji z afrykańskim klimatem, trzeci dzień to wymarzone i długo wyczekiwane dla ostrołęckiego policjanta zawody Puchar Świata. Jak przyznaje sam funkcjonariusz jedną z najtrudniejszych rzeczy był upał oscylujący w okolicach 35 stopni Celsjusza.

Na pierwsze zawodowy policjant wystartował na trasie 10 km, gdyż jest to jego główny dystans z którego zbiera punkty do ogólnego rankingu ONWF zajmując wysokie II miejsce w swojej kategorii wiekowej. W drugim starcie, tym razem na dystansie 5 km, w swojej kategorii wiekowej policjant nie dał rywalom żadnych szans zdobywając I miejsce.

Jak dodaje sam policjant, "był bardzo dumny stojąc dwukrotnie na podium z orłem na piersi i godnie reprezentować swój kraj na obcej ziemi".

