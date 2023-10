Kosmiczna misja na złotą planetoidę. Dziś wystartuje sonda „Psyche” Przemysław Paczkowski 13.10.2023 15:33 Największa planetoida z klasy metalicznych zostanie zbadana przez sondę kosmiczną „Psyche”. Dziś o godzinie 16:19 zaplanowano start rakiety, która ją wystrzeli. Naukowcy szacują, że wartość surowców, które wchodzą w skład powierzchni planetoidy, może wynieść nawet 10 trylionów dolarów.

Dziś odbędzie się start rakiety, która wystrzeli sondę kosmiczną "Psyche" (autor: NASA/X)

Na dziś zaplanowany jest start rakiety, która wystrzeli sondę kosmiczną „Psyche”. Jej zadaniem będzie dolecieć i zbadać odległą o ponad trzy miliardy kilometrów imienniczkę — planetoidę „16 Psyche”.

Astrolog Jakub Tokarek zaznacza, ze to największa planetoida z klasy metalicznych.

— Szacuje się, że w 95 procentach składa się z metalu, głównie żelazo i nikel, ale też pozostałe metale. Z tego powodu jest ciekawym celem w przyszłości dla rozwijającego się astrogórnictwa — mówi Tokarek.

Wartość surowców planetoidy

Naukowcy szacują, że wartość surowców, które wchodzą w skład powierzchni planetoidy, może wynieść nawet 10 trylionów dolarów.

Jak dodaje astrolog, wartość może wzrosnąć.

— Oprócz tego, co zobaczymy na powierzchni, to jeszcze trzeba pamiętać o tym co się znajduje pod powierzchnią. Tutaj będziemy mogli to zbadać na podstawie rozkładu masy, który ta planetoida posiada. To będzie można zrobić przy użyciu sondy, która tam doleci — tłumaczy Tokarek.

Start zaplanowano na godzinę 16:19.

Czytaj też: Drewniane krzyże od harcerzy nie wrócą na Kopiec PW. „Nie było ich w projekcie”