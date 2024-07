Polska rakieta Bursztyn poleci na granicę kosmosu. „To jest top technologiczny”

To jest absolutny top technologiczny - tak o rakiecie Bursztyn mówił w „Poranku RDC” dr inż. Paweł Stężycki. - Stoimy w obliczu szansy dla całego polskiego sektora kosmicznego - podkreślał. Dyrektor Instytutu Lotnictwa odniósł się na naszej antenie do prowadzonych testów maszyny do osiągnięcia linii kosmosu.