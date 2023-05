Dyrektor muzyczny RDC Roman Rogowiecki wspomina Tinę Turner Cyryl Skiba 25.05.2023 12:21 Historię Tiny Turner wspomina na antenie Radia dla Ciebie dyrektor muzyczny Roman Rogowiecki. Dziennikarz miał możliwość podziwiać artystkę podczas jej koncertu w 1981 roku w katowickim Spodku. — Tina przechodziła i można właściwie było dać jej piątkę i powiedzieć „hi”. Nie zrobiłem tego z respektu, przecież nie znaliśmy się — opowiada.

Tina Turner zmarła po długiej chorobie w swoim domu w Szwajcarii w wieku 83 lat. (autor: Don Grierson, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons)

Tina Turner na stałe zapisała się w sercach polskich fanów.

— Zagrała dla Polaków kilkukrotnie! — wspomina dyrektor muzyczny RDC, Roman Rogowiecki.

„Królowa rock’n’rolla”, laureatka 12 nagród Grammy, zmarła po długiej chorobie w swoim domu w Szwajcarii w wieku 83 lat.

Dziennikarz Radia dla Ciebie podziwiał ją w w 1981 roku, gdy dała występ w katowickim Spodku. Na tej samej trasie wystąpiła też na Torwarze w Warszawie. Rogowiecki wskazuje, że to był trudny moment w karierze Tiny — wielki powrót miał nastąpić kilka lat później.

— To było bardzo sympatyczne, bo pamiętam, że jeszcze byłem tam z tyłu na zapleczu w słynnym korytarzu spodkowym. Tina przechodziła i można właściwie było dać jej piątkę i powiedzieć „hi”. Nie zrobiłem tego z respektu, przecież nie znaliśmy się. Ale nie było tej pompy. Ona nie była wtedy jeszcze taką gwiazdą. Właściwie to ona była wtedy praktycznie nikim, po tym odejściu i jej rozwodzie z Ike Turnerem — opowiada Rogowiecki.

Tina Turner zagrała też w 1996 r. na Stadionie Gwardii w Warszawie, a w roku 2000 w Sopocie.

Amerykańska artystka rozpoczęła karierę w latach 50. w duecie z mężem, Ike Turnerem. Później na solowej już ścieżce największe sukcesy odnosiła w latach 80.

To wtedy wylansowała takie hity jak „Simply the best”, „Private dancer” czy „What's love got to do with it”.

