Kwarantanna w Hi-Fi. Koncert Michała Szymanowskiego w RDC RDC 03.11.2023 10:59 W czwartek, 9 listopada, po godz. 18:00 w Studiu Radia dla Ciebie odbędzie się kolejny koncert z cyklu „Kwarantanna w Hi‑Fi”. Wystąpi pianista Michał Szymanowski.

Michał Karol Szymanowski – pianista, kameralista i dyrygent. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie fortepianu Katarzyny Popowej-Zydroń oraz dyrygenturę symfoniczno-operową w klasie Zygmunta Rycherta. Doskonalił swoje umiejętności także w berlińskiej Hochschule für Musik Hanns Eisler, w klasie fortepianu Eldara Nebolsina. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta, prowadząc klasę fortepianu w macierzystej Uczelni.

Jest laureatem wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych, m. in.: im. S. Moniuszki w Rzeszowie (2021), im. F. Chopina w Darmstadt (2017), MozARTe w Akwizgranie (2016), im. F. Chopina w Daegu w Korei (2015), im. J. Zarębskiego w Warszawie (2012), Yamaha Music Foundation of Europe w Katowicach (2011), im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy (2010), im. V. Horowitza w Kijowie (2007) czy Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie (2015, 2008). W 2015 reprezentował Polskę w 17. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Warszawie. Michał Szymanowski koncertował w Pałacu Narodów ONZ w Genewie, w Auli Pawła VI w Watykanie (koncert dla Benedykta XVI), w Belwederze dla prezydenta Polski oraz w wielu filharmoniach na całym świecie, m. in. w USA, Brazylii, Argentynie, Wenezueli, Japonii czy Korei. Gościł na festiwalach w Polsce i za granicą, w tym: Oficina de Música w Kurytybie, Chopiniana w Buenos Aires, Festival Europeo de Solistas w Caracas, Festival Pianistico w Rzymie, Long Lake Festival w Lugano, a także czterokrotnie na Festiwalu „Chopin i Jego Europaˮ w Warszawie, gdzie brawurowo wykonał m. in. koncerty fortepianowe Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa Wieniawskiego czy Zygmunta Stojowskiego.

Współpracował ze znakomitymi dyrygentami, takimi jak Alfredo Rugeles, Juri Gilbo, Jacek Kaspszyk, Grzegorz Nowak, Antoni Wit, José Maria Florêncio czy Marek Pijarowski. Oprócz repertuaru solowego Michał Szymanowski często wykonuje również muzykę kameralną, koncertując z Kwartetem Śląskim, Szymanowski Quartet, Erzhanem Kulibaevem, Romainem Garioudem, Benedictem Kloecknerem, Maciejem Kułakowskim, Anną Marią Staśkiewicz, Marią Machowską i innymi artystami. Michał Szymanowski nagrał trzy płyty z utworami polskich kompozytorów. W 2011 i 2015 roku dla wytwórni CD Accord (Naxos) z utworami Fryderyka Chopina, Ignacego Jana Paderewskiego, Karola Szymanowskiego i Józefa Wieniawskiego. Albumy pod nazwą Michał Szymanowski Piano Recital zostały bardzo wysoko ocenione przez krytykę. W jednej z recenzji napisano: „Zachwycający dysk, z doskonale ułożonym i znakomicie wykonanym programem. To szczere tworzenie muzyki, kojarzone z takimi luminarzami jak Uchida, Schiff i Brendel”. W 2022 roku artysta nagrał monograficzną płytę z wczesnymi utworami fortepianowymi Ignacego Jana Paderewskiego dla wytwórni Sagittaria.

