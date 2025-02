Niekwestionowany król reggae. Dzisiaj 80. rocznica urodzin Boba Marleya Cyryl Skiba 06.02.2025 05:31 Bob Marley, jamajski wokalista, gitarzysta i kompozytor, producent nagrań wraz ze swoim zespołem The Wailers rozpropagował na świecie muzykę reggae. Dzisiaj obchodziłby osiemdziesiąte urodziny. Na Jamajce jest to święto narodowe. Jego pamięć uczcimy na antenie Polskiego Radia RDC.

Bob Marley (autor: Eddie Mallin, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons)

Bob Marley, jako jeden z zaledwie dwóch muzyków reggae, obok Jimmy’ego Cliffa, zyskał swoje miejsce w Rock and Roll Hall of Fame. Liczba sprzedanych płyt z muzyką Boba Marleya i The Wailers szacowana jest, na co najmniej 75 milionów egzemplarzy.

Wydana pośmiertnie kompilacja jego największych przebojów „Legend”, pozostaje do dziś najlepiej sprzedającą się płytą reggae wszech czasów.

Bob Marley znalazł się na piątym miejscu opublikowanej przez magazyn „Forbes” listy najlepiej zarabiających nieżyjących już ludzi, z przychodami szacowanymi na około 20 milionów dolarów rocznie.

Był autorem i wykonawcą takich utworów, jak „Exodus”, „I Shot the Sheriff”, czy „Revolution”.

Dzień Boba Marleya jest oficjalnym świętem państwowym na Jamajce, ale o rocznicy urodzin artysty nie zapomną też z pewnością mieszkańcy niektórych krajów afrykańskich, szczególnie Etiopii. Wokalista był gorącym orędownikiem panafrykanizmu, ruchu politycznego pomagającego wzmocnić więzy łączące mieszkańców tego kontynentu i zrzucić narzucone im kolonialne jarzmo.

Z Etiopią wiązały Marleya względy religijne. Był on bowiem wyznawcą rastafarianizmu przyznającego boskie atrybuty etiopskiemu cesarzowi Hajle Selasje.

W maju 1977 roku podczas gry w piłkę nożną, która po muzyce była jego największą pasją, doznał kontuzji palca u nogi. Rana długo się nie goiła i lekarze po stwierdzeniu zmian nowotworowych zalecili amputację. Z powodu przekonań religijnych Marley nie chciał się na nią zgodzić.

Wkrótce u muzyka wykryto przerzuty na płuca, żołądek i mózg. Zmarł 11 maja 1981 roku w wieku zaledwie 36 lat.

Piosenki Boba Marleya przez cały dzień pojawiać się będą dzisiaj na naszej antenie.

