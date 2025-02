Space of jazz w MIK. Dzisiaj koncert Teo Olter Quintet Cyryl Skiba 19.02.2025 04:39 Jedna z ważniejszych postaci młodego polskiego jazzu. Teo Olter i jego kwintet dzisiaj w Mazowieckim Instytucie Kultury. Zaprezentują swój ostatni album „In Pursuit of Happiness” o godzinie 19:00. To w ramach cyklu „Space of jazz” organizowanego przez MIK.

Teo Olter Quintet (autor: Magda Renk/FB)

Teo Olter to artysta urodzony w Gdyni w 1996 roku. Od roku 2012 jest związany z warszawską sceną muzyki improwizowanej. Prowadzi zespół Teo Olter Quintet, z którym w 2024 roku wydał debiutancką płytę „In Pursuit of Happiness”.

Sam podkreśla, że to muzyka drogi, udźwiękowienie podróży – pogoni za szczęściem. Muzyka pełna ciepła i nadziei, mimo oczu otwartych na świat. Dwa wyzwalające, rwące do tańca basy to stabilny fundament, na którym opiera się brzmienie kwintetu.

W trakcie tej podróży pojawia się na chwilę ktoś nowy i zaprasza nas w zupełnie nieznane miejsca. Kompozycje na płycie łączą precyzyjnie skonstruowane subtelne pomysły z nieokiełznaną energią improwizacji napędzającą kolejne obroty formy i dialogi między instrumentami.

Wykonawcy:

Teo Olter – perkusja

Kamila Drabek – kontrabas

Tymek Bryndal – gitara basowa

Tadeusz Cieślak – saksofon

Aleksander Żurowski – piano

Teo Olter to także perkusista zespołu Pokusa, który koncertował na Off Festiwalu, Unsound Festival, Jazz Jantar, Jazz nad Odrą, w wielu klubach w Polsce oraz w Niemczech i Belgii. Wraz z Pokusą skomponował i wykonuje muzykę do spektaklu „Rewolucja”, której nie było w reżyserii Justyny Sobczyk oraz spektaklu „Jak przestałem być idealny” Justyny Wielgus.

Grał muzykę Brygady Kryzys i Izraela w spektaklu „Złota Skała: Opowieść o Robercie Brylewskim” Grzegorza Laszuka. Pokusa nagrała też muzykę do filmu „Vankia” Pawła Althamera oraz do instalacji podczas warszawskiej edycji festiwalu Scopes. Duet Lemiszewski / Olter z poznańskim gitarzystą Jakubem Lemiszewskim wydał album Post Refference.

W roku 2024 brał udział w norweskiej edycji International Jazz Platform w Oslo. Grał również w improwizowanych składach z Rayem Dickatym, Ksawerym Wójcińskim, Kamilą Drabek, Dominikiem Strycharskim, Amalią Umedą, Mają Laurą Jaryczewską, Hubertem Zemlerem oraz Kubą Więckiem.

Czytaj też: Powroty gigantów – Black Sabbath, The Who, Sex Pistols i Oasis. Komentarz M. Wiernika