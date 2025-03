Muzyka Eurythmics oraz Dub Pistols w Warszawie. Wraca Negatyw. „Muzycznie od piątku do piątku” vol. 11 Bogdan Fabiański 28.03.2025 22:16 Dobrze zapowiadają się koncerty Dave'a Stewarta z Eurythmics oraz Dub Pistols w Warszawie. Swój powrót na scenę zapowiadają natomiast muzycy zespołu Negatyw. Zapraszamy na cotygodniowy felieton „Muzycznie od piątku do piątku” Bogdana Fabiańskiego, naszego dziennikarza muzycznego, prezentera radiowego i telewizyjnego, DJ i producenta.

Bogdan Fabiański (autor: RDC)

W tym tygodniu otrzymałem informację o dwóch koncertach, które odbędą się w tym roku w Warszawie. Pierwszy już w lipcu, na którym wystąpi Dave Stewart (Eurythmics) z wokalistką Vanessą Amorosi.

Przez ponad 40 lat Dave odnosił sukcesy jako gitarzysta, kompozytor i wokalista, ale też i wspólnie z Annie Lennox jako formacja Eurythmics. Produkował albumy i pomagał w komponowaniu utworów między innymi takim artystom jak: Gwen Stefani, Stevie Nicks, Bryan Ferry, Mick Jagger, Bob Dylan, Sinead O’Connor, All Green czy Aretha Franklin.

Za swoją bogatą karierę był wielokrotnie nagradzany — czterokrotnie statuetką Brit Awards, ale na jego półce znajdują się też nagrody Golden Globe oraz GRAMMY. W 2022 roku wraz z Annie Lennox zostali wprowadzeni najpierw do Songwriters Hall of Fame, a następnie do Rock & Roll Hall of Fame. Dla Stevie Nicks jest bohaterem, Mick Jagger kocha jego pasję do muzyki, Bob Dylan nazywa go nieustraszonym innowatorem.

Razem z Dave’m wystąpi australijska gitarzystka i wokalistka Vanessa Amorosi, której kariera rozpoczęła się w 1998 roku. Jej muzyka to rock, pop, soul i gospel. W 2012 zagrała kilka koncertów z Dave’m, a dwa lata później była gwiazdą koncertu „The Beatles’ 50th Anniversary at the Hollywood Bowl” zorganizowanego przez Dave’a Stewarta, który też produkował jej późniejsze płyty. Największy jej hit to „Absolutely Everybody (99). Ma też na koncie 7 płyt studyjnych.

Polecam też drugi koncert, który odbędzie się w listopadzie, bo usłyszymy i zobaczymy grupę Dub Pistols istniejącą od 1996 roku i grającą break beat, elektronikę, hip hop i dub.

Nagrali 10 płyt i zasłynęli hitami „Cyclone” (1998), „Problem Is” (2003), oraz „Back to Daylight / I’m in Love” (2009). To Barry Ashforth — lider formacji, postanowił wraz z Jasonem O’Bryanem produkować beaty. Już wtedy ich muzyka łączyła elektronikę, ska, reggae, dub i hip hop. Koncertowali obok Limp Bizkit, Korn czy Blink 182. Ich nagrania trafiły na ścieżki dźwiękowe do filmów i gier wideo.

W muzyce jak w życiu — wszystko kiedyś może wrócić. Po latach przerwy zespół Negatyw znany z hitów „Amsterdam”, „Dziewczyny nie palcie Marihuany” czy „Lubię was” – powraca. Jeszcze wiosną pojawi się premierowy singel a album jesienią.

Jak powiedział Mietall Waluś: „wszystko w życiu jest cykliczne, a my czujemy, że to jest właśnie ten moment. Wciąż mamy coś do powiedzenia”.

Produkcją płyty zajmuje się Leszek Kamiński. Skład Zespołu: Mietall Waluś (voc), Darek Kowolik (git), Afgan (git), Robert Ligiewicz (perk / grał w zespole Hey!).



