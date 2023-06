Policjant pobity, gdy spacerował z dzieckiem. Dwóch podejrzanych w areszcie RDC 15.06.2023 16:33 Dwie osoby zostały tymczasowo aresztowane na trzy miesiące w związku z pobiciem policjanta. Do zdarzenia doszło na początku czerwca, gdy 35-letni funkcjonariusz w czasie wolnym od służby spacerował ze swym 5-letnim dzieckiem. Zarzuty usłyszało dwóch podejrzanych w wieku 17 i 20 lat.

Policjant pobity podczas spaceru z dzieckiem (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Policja Dolnośląska)

17- i 20-latek zostali aresztowani na trzy miesiące w związku z pobiciem policjanta.

Do zdarzenia doszło na początku czerwca, gdy funkcjonariusz został rozpoznany przez dwóch napastników. Podejrzani w tej sprawie, którzy zostali zatrzymani po zdarzeniu na terenie Warszawy, są narodowości romskiej, przy czym oprócz polskiego mają obywatelstwa innych państw: jeden Kanady, a drugi Wielkiej Brytanii.

Zawiadomienie o przestępstwie złożył pokrzywdzony policjant. – Do pobicia doszło, gdy funkcjonariusz wybrał się na lody ze swym 5-letnim dzieckiem. Został wówczas zaatakowany przez dwóch sprawców. Po zdarzeniu ustalono, kim byli napastnicy. Zostali oni zatrzymani na terenie Warszawy, a następnie przedstawiono im zarzuty. Mają 17 i 20 lat – powiedział prokurator rejonowy Marcin Bagiński. Jak zaznaczył, decyzją sądu obaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

„Za to, że jesteś psem”

– Podejrzani usłyszeli szereg zarzutów, z których najpoważniejszy to czynna napaść na funkcjonariusza policji, co zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. Wśród przedstawionych zarzutów znalazły się też znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza policji – wyjaśnił prokurator rejonowy w Mławie.

Dodał, iż obaj podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im przestępstw. – Do protokołu podali szczątkowe wyjaśnienia, sprzeczne z zebranym w sprawie materiałem dowodowym – zaznaczył prokurator Bagiński.

Jak podkreślił, z sekwencji wydarzeń dotyczących pobicia wynika, że policjant został rozpoznany przez napastników jako funkcjonariusz. – Z ich ust miały paść słowa: „za to, że jesteś psem” – przekazał szef mławskiej prokuratury rejonowej.

Pobili policjanta i najechali na niego autem

Dodał, iż w wyniku pobicia 35-latek doznał m.in. „zasinień i naruszenia tkanki twarzy”. – Już po pobiciu jeden ze sprawców najechał samochodem na nogę policjanta, który w tym czasie próbował powiadomić o zdarzeniu własną jednostkę. Sprawcy w tym czasie oddalali się z miejsca zdarzenia – wyjaśnił prokurator Bagiński.

Zapowiedział, iż w ramach prowadzonego śledztwa mławska prokuratura rejonowa planuje w najbliższym czasie przesłuchanie świadków, którzy zostali ustaleni na podstawie nagrań z monitoringu okolic miejsca, gdzie doszło do pobicia policjanta.

Przyznał, że z udziałem 17-latka podejrzanego o to przestępstwo wcześniej prowadzone były wielokrotnie postępowania przed sądem rodzinnym i nieletnich, natomiast starszy z podejrzanych nie był dotąd karany.

