Pierwsze potrącenie było śmiertelne. Są wyniki sekcji 14-latka po wypadku w pow. mińskim Cyryl Skiba 23.10.2023 13:46 Uderzenie pierwszego z kierowców zabiło 14-latka - wynika z sekcji zwłok chłopca, który zginął w wypadku w powiecie mińskim. W środę w miejscowości Sołki nastolatek przechodził przez ulicę, prawdopodobnie na przejściu dla pieszych. Najpierw uderzył w niego jeden z kierowców. Później na 14-latka najechało kolejne auto.

Zginął nastolatek potrącony przez samochód w Sołkach (autor: OSP Dobre/FB)

Znamy wstępne wyniki sekcji zwłok 14-latka, który zginął w wypadku w powiecie mińskim. W miejscowości Sołki chłopiec przechodził przez ulicę, prawdopodobnie na przejściu dla pieszych. Zmierzał na przystanek autobusowy, by dojechać do szkoły. Najpierw uderzył w niego jeden z kierowców, który usłyszał zarzuty. Później na 14-latka najechało kolejne auto. Do wypadku doszło w środę.

- Pierwsze uderzenie było śmiertelne. Doszło do bardzo dużych obrażeń czaszki, przy czym, gdyby nie było pierwszego uderzenia, to druga sytuacja, czyli przejechanie, też by było śmiertelne. Natomiast, żeby to zweryfikować, to my musimy mieć opinię taką łączoną, czyli biegłego do spraw wypadków z biegłym medykiem sądowym - mówi Magdalena Wieczorek z mińskiej prokuratury.





Ostateczne rozstrzygnięcie biegłych będzie gotowe za około trzy miesiące. Zarzut dla kierowcy dotyczy spowodowania śmiertelnego wypadku, za co grozi do 8 lat więzienia. Drugi z mężczyzn był przesłuchany w charakterze świadka. Kierujący byli trzeźwi.

Czytaj też: Nie żyje nastolatek potrącony przez samochód w pow. mińskim. Zginął na miejscu